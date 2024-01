¿Qué significa «Coquette» el nuevo viral de las redes sociales?

Kali Uchis sorprendió esta semana con el estreno de su nuevo álbum musical, el cual cuenta con la colaboración de Peso Pluma en su estilo más «coquette». Tiktok rápidamente se llenó de múltiples videos donde se indicaba esta nueva faceta de los artistas y se les halagó por ello.

Sin embargo, ello no es nada en comparación al fenómeno que se ha generado en torno a los moños rosas que acompañan a la palabra que tanto se menciona en redes sociales. De hecho, es imposible no haberse topado con los variados memes y videos que se han hecho a partir de este concepto. Tanto rosa parece sacado de la propia película de Barbie, pero no, de allí no proviene este viral.

Siempre es bueno estar al día con los nuevos lenguajes que se crean en torno a internet. Por ello, hoy te ayudamos a entender que significa la palabra coquette.

¿Qué es ser Coquette?

Esta es una estética que se inspira en el romanticismo clásico y el estilo vintage, además del uso de tonos pasteles o colores bastante suaves. Además de ello, también se relaciona mucho a los lazos y moños, el encaje, los tejidos, los adornos y objetos tiernos. No solo eso, este estilo busca que conceptos que se relacionan a lo juvenil, e incluso infantil, sea tomado como algo que pueden usar en la adultes, sin importar si se es mujer u hombre.

Esta moda tiene una fuerte inspiración en la película de María Antonieta, de Sofía Coppola, la serie de Bridgerton e incluso con la famosa cantante Lana del Rey. Con este concepto se busca normalizar lo lindo, elegante, femenino y delicado, sin relacionar estos términos a la debilidad.

De hecho, han sido las propias redes sociales las que han tomado el concepto para referirse, más que nada, a lo adorable y suave. En resumen, este concepto trae de vuelta un estilo que naturalmente se podría asociar a las abuelitas tiernas, las reales coquette.