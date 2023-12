«Viene un evento…»: Vanessa Daroch preocupa con predicción de megaterremoto en Chile para el 2024

Estamos viviendo la cuenta regresiva del 2023, por lo mismo que comienzan a aparecer las primeras predicciones de cara al próximo año. Y una de las que no podía faltar es Vanessa Daroch, la que dejó más que preocupados a sus seguidores al referirse a un posible terremoto para nuestro país.

Pero en primer lugar, la tarotista afirmó que el 2024 se viene bueno en términos económicos. «Este año es de crecimiento y nacimiento en lo económico. Si tiene pensando independizarse o generar una pyme, es el año. Así que sin miedo. Es el momento de comenzar a cumplir sueños y hacer cosas nuevas».

Siguiendo por esta línea, Vanessa Daroch aprovechó de dar un consejo para alcanzar las metas de una forma más sencilla: «Tenemos que juntarnos con personas que sean afines a lo que queremos realizar».

Vanessa Daroch y el posible terremoto en Chile

Por otro lado, durante su participación en La Hora de Jugar, la tarotista impactó al referirse a la llegada de un megaterremoto durante el 2024. «En este momento, están todos los sismólogos atentos porque hay un enjambre sísmico en el Biobío«.

Junto con esto, pronosticó que «Este año sí va a venir un evento especial. Viene un evento… no sé por qué me suena el número 7, 7 y algo (grados). No asustarse, pero sí este año se viene algo, pero lo veo más hacia el norte».

Eso si, se debe mencionar que en septiembre pasado, la propia Vanessa Daroch afirmó que este 2023 tendríamos un fuerte movimiento telúrico. «Este año se viene. La carta del maestro significa que estamos protegidos, estamos cuidados. Si bien, hace un tiempo atrás se veía un terremoto muy fuerte 7.5 hacia arriba, ya no es tanto, podríamos esperar hasta un 6.5, que igual es fuerte pero nosotros ya lo soportamos».