¡Si estaba en Chile! Pedro Pascal pasó la Navidad con su familia

Hace apenas una semana las redes sociales estallaron de emoción ante la posible visita de Pedro Pascal a Chile. Esto después de que el actor chileno, reconocido mundialmente por sus papeles en «The Last of Us» para HBO y «Mandalorian» en Disney+, fue visto en el Aeropuerto de Santiago, donde se sacó una foto con un afortunado fan.

Sin embargo, recién ahora dicha visita está confirmada. Lo cual fue gracias a los amorosos y orgullosos familiares del intérprete que no dudaron en subir fotos con él, esto tras las celebraciones navideñas del pasado fin de semana.

Fue la tía de Pedrito, Inés Pascal, quien confirmaría la estadía del tan amado actor en el país. Esto a través de una foto publicada en su Instagram personal, donde etiqueto a su sobrino y colocó una ubicación cercana a la comuna de La Laguna, en la región de Valparaíso.

La orgullosa familia de Pedro Pascal

«Amaneciendo por aquí con este sol. Felicidades, Chile, porque esta joya es nuestra», escribió la orgullosa tía en la descripción.

La fotografía rápidamente se hizo viral en redes sociales, robándose el corazón de los fanáticos del actor. Los cuales no dudaron en transmitir su amor por este a través de comentarios en la publicación de Inés Pascal.

«La envidia de todo Chile», «él es el alma y el solo que este mundo necesita», «tan bello, lo más hermoso que pudo crear Chile» «te amamos tía, gracias por las fotos», “gracias por tu servicio al país, Inés querida”, fuero alguno de los comentarios en el post.

Sin embargo, ella no fue la única persona de la familia Pascal-Balmaceda en presumir al protagonista de The Last of Us. Esto debido a que el tío del actor, Rodrigo Pascal, también postearía una divertida foto con su sobrino. Si bien esta publicación consiguió un alcance fue menor al de Inés, de todas formas fueron varios los fans que llegaron a los comentarios a dejar su cariño por Pedrito.

«Despertando a Mando precioso y querido», colocó en la foto, haciendo referencia a la famosa serie The Mandalorian.

Por otro lado, su hermana, Lux Pascal, con quien siempre sube historias juntos, publicó una foto donde se ve a toda la familia reunida en la mesa. Donde, probablemente, se encuentran disfrutando de la cena navideña.

A pesar de las múltiples fotos posteadas por la familia Pascal-Balmaceda, el actor aún no se pronuncia al respecto, ni ha compartido propiamente las publicaciones, y mucho menos ha confirmado su estadía en Chile.

Por otro lado, se estima que Pedro Pascal no podrá estar mucho tiempo en el país debido a que la temporada de premios se encuentra próxima a comenzar. Se debe recordar que el actor está nominado en múltiples categorías para los Emmy, Premio Satellite, Critics’ Choice Awards y los Globos de Oro.