Nicolás Solabarrieta confiesa en Tierra Brava que padece conocido trastorno

A pesar del desfase de casi un mes y las constantes filtraciones sobre lo que va a pasar, Tierra Brava se mantiene como uno de los programas más exitosos en el horario prime, superando a la competencia gracias a sus polémicas y competencias.

Es en este contexto que, en el último capítulo del reality de Canal 13, Nicolás Solabarrieta sorprendió al mandarse una revelación sobre un trastorno que sufre y cómo es que lo enfrenta.

Nicolás Solabarrieta hace potente confesión en Tierra Brava

Conversando con sus compañeros en el patio de Tierra Brava, Solabarrieta confesó que es maniático del orden. «Soy más TOC que la chucha, soy enfermo. Dos cosas que no puedo hacer antes de salir de mi casa: no tener la cama hecha, y tener los controles de la TV ordenados de mayor a menor. En mi clóset tengo la sección de poleras blancas. Mandé a hacer repisas para poner las zapatillas ordenadas por marcas».

De todos modos, Nicolás Solabarrieta aseguró que no tendría problemas en tener una pareja que sea desordenada. «Pero sé que ese soy yo, no las otras personas. No he convivido, pero con mi ex pasábamos todo el día juntos, y ella tenía un closet que no se podía abrir porque se caía toda la ropa, y al lado de la cama tenía la ropa tirada en el piso, una montaña de ropa», dijo.

Por otro lado, Jhonatan Mujica y Pamela Díaz tuvieron un intercambio que indica que aún hay sentimientos entre ambos. «Pamela, deja de buscar pelea conmigo. No soy tu enemigo», manifestó el modelo. «Jamás vas a ser mi enemigo, ni aunque quisieras. Yo elijo mis enemigos», le respondió La Fiera.

Tras esto, cuando Jhonatan se demoró mucho en hacerle un café a Pamela, ella le dijo «sino, le voy a pedir a Fabio que me haga uno». A lo que el joven le replicó: «Dile que te haga uno, estoy seguro que lo va a hacer muy rico».

Finalmente, Fabio le mencionó a Pamela que está indignado con Miguelito por haberle contado a Díaz lo que pasó en la fiesta electrónica. «No lo miro. Esas cosas no se hacen, eso es de celoso y envidioso, no lo quiero cerca».