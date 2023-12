Eskarcita no quiso trabajar con su mánager: Cancelaron todos sus eventos

El domingo recién pasado se vivió la final de Gran Hermano Chile, por lo que las finalistas están volviendo a su vida normal y aprendiendo a vivir con su nueva fama. Es en este contexto que Scarlette ‘Eskarcita’ Gálvez, tomó una decisión que dejó la escoba.

Resulta que mientras la joven estaba en el encierro, su familia llegó a un acuerdo con Luis Felipe Estay, mánager de algunos famosillos como Ignacia Michelson, para que organizara su agenda de eventos para cuando saliera. Pero al parecer ella no estaba para nada de acuerdo.

Pues durante la jornada de este miércoles, de acuerdo a lo consignado por Página 7, el también productor, dio a conocer que debió cancelar todos los eventos que había pactado por ella, pues Eskarcita no quiso trabajar con él y representarse ella misma.

«Quiero partir este comunicado pidiendo disculpas a todos los productores que habían cerrado fechas y los que estaban por cerrar por el show de Eskarcita», comenzó escribiendo el sujeto.

Siguiendo por esta línea agregó: «Hoy se me comunicó de parte de ella que no está interesada en trabajar conmigo directamente, y que lo vea con otra persona. Eso por mi parte no me interesa». Mientras que para cerrar, indicó que «el acuerdo se hizo con los padres y al parecer ella no sabía, así que dejo constancia de que yo no tengo nada que ver con ella».

¿Qué dijo Eskarcita sobre el tema?

Por su parte, quien sacara el segundo lugar en Gran Hermano Chile, no se refirió directamente al tema, pero en sus historias de Instagram, dejo una publicación que deja todo bastante claro.

«Contrataciones, eventos, entrevistas, etc, ENVIAR DM (mensaje directo). Mi único representante», escribió Eskarcita, dejando en claro que de momento ella es la única encargada de ver su agenda laboral.

Por último, se debe señalar que la chiquilla confirmó que este jueves 7 de diciembre, participará del encendido del árbol de navidad en la Plaza de Maipú.