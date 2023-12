«Ellos no tienen la culpa»: El dramático relato de Pailita tras muerte de su perrito

Este jueves, Pailita impactó a sus seguidores, luego de compartir una publicación, en la que dio a conocer la inesperada muerte de Casti, su querido perrito de poco más de un año y que se había convertido en su gran compañero.

Junto a una serie de registros del pequeño cachupín, el intérprete de ‘Cora Roto’ le dedicó un emotivo mensaje, además de contar qué es lo que había pasado en la fatídica noche.

«Hoy en la madrugada unos perros mataron a mi perrito, no saben el dolor que sentimos en estos momentos como familia, se me fue mi amigo, la criatura más hermosa que existe en mi corazón, la alegría de la casa», comenzó escribiendo Pailita.

Junto con agregar: «No tenías que irte de esa forma. Gracias por nunca dejarme solo fiel amigo, me harás mucha falta, hasta pronto».

Pailita comparte un desgarrador mensaje

Es en este contexto que, luego de recibir una serie de mensajes de apoyo en este complejo momento que está atravesando, es que Pailita subió una historia de Instagram, que ya no está disponible, en la que aclara algunos detalles de la partida de Casti.

«Mi perrito siempre ha dormido conmigo o en el interior de la casa, para los que se preguntan si andaba o duerme afuera, no es así», escribió el cantante.

Siguiendo por esta línea, mencionó que «lo cuidamos 24/7, hasta cuando yo no estaba le dejábamos una nana que lo cuide, él siempre fue muy inquieto».

Posteriormente, Pailita contó lo que ocurrió con Casti. «Hoy alrededor de las 04.00 am donde todos estábamos durmiendo, salió por una ventana corrediza e hizo un hoyo justo al lado del portón y se encontró con estos perros callejeros que recién me vengo a enterar que los sueltan a casar liebres en la madrugada, ¿quién? no sé».

«Este dolor no se lo doy a nadie, jamás llenaré este vacío, jamás», afirmó.

Por último, aprovechó de aclarar una situación, tras recibir varios mensajes: «Jamás sería capaz de hacerle algún daño a un perrito, cobrar venganza ni nada, ellos no tienen la culpa de que los hayan dejado abandonados, pero el dueño por favor que se haga responsable y si ve esto que no los suelte más para que no sigan pasando estas cosas».