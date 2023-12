La trágica perdida familiar que enluta a Pailita: «No saben el dolor que sentimos»

Las últimas horas han sido más que complicadas para Pailita, pues a través de su cuenta de Instagram, subió una emotiva publicación, en la que da a conocer la muerte de Casti, su querido perrito, de manera inesperada.

«Hoy en la madrugada unos perros mataron a mi perrito, no saben el dolor que sentimos en estos momentos como familia, se me fue mi amigo, la criatura más hermosa que existe en mi corazón, la alegría de la casa», comenzó escribiendo el artista nacional.

Siguiendo por esta línea, Pailita agregó que «no tenías que irte de esa forma. Gracias por nunca dejarme solo fiel amigo, me harás mucha falta, hasta pronto», junto con una serie de postales donde aparece posando junto al pequeño can.

Como era de esperar, en cosa de minutos, recibió más de 118 mil me gusta y cientos de comentarios de apoyo por parte de sus seguidores, los que no dudaron en enviarle todo su apoyo en medio del difícil momento que está atravesando.

«La mayoría de las personas que no tienen mascota, no se imaginan el dolor que se siente perder al compañero de vida»; «Hace unos años me pasó lo mismo 😞 sé mucho como te sientes, te mando un abrazo gigante»; «Noooo!! Que pena, el casti era lo más hermoso»; «no hay palabras q consuele este momento» y «animo, no me imagino el dolor que debes sentir en este minuto» le escribieron.

Así era Casti, la mascota de Pailita

Hay que recordar que en noviembre del año pasado, el intérprete de ‘Parcera’ presentó al tierno cachorro, que se trataba de un bulldog francés fluffy de pelaje blanco y ojos celestes, que de inmediato se ganó el cariño de todos los fanáticos de Pailita.

Tanta es la popularidad que acumuló Casti, que al poco tiempo le creó su propia cuenta de Instagram, la que, al momento de publicación de esta nota, acumula casi 90 mil seguidores.