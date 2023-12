«Cuando podía tiraba veneno»: Botota Fox se tira con todo en contra de Miguelito 

Múltiples han sido las polémicas y chismes que nos ha dejado Tierra Brava. Sin embargo, uno de los famosos que más ha dado de que hablar por su conflictiva personalidad ha sido Miguelito, quien durante el reality ha mostrado un comportamiento bastante cuestionable con los demás participantes. Dicha faceta del exMorandé se nota sobre todo en sus interacciones con las mujeres del programa.

Si bien han sido muchos los rostros que han confesado su molestia e incomodidad con el comediante, esta vez fue el turno de Botota Fox para hacer pebre a Miguelito, filtrando un montón de verdades sobre su persona.

La icónica transformista chilena en una entrevista para Publimetro se refirió al comportamiento del exMorandé. En esta, la artista describió como «una decepción tremenda» toda su experiencia en compañía de Miguelito en el reality.

Botota Fox y su parada de carros a Miguelito

La comediante se refirió a una de las últimas peleas que protagonizo el otro participante de Tierra Brava. Después de que el humorista le diera un beso sin consentimiento y de manera forzada a Francisca Undurraga, Botota aseguró que Miguelito se comportó así durante todo el reality, siendo constantemente desagradable con todo el mundo.

“Miguelito es muy pesado, es muy desagradable. Le gusta molestar a la gente y no le gusta que lo molesten. Después yo le paré los carros”, comentó la transformista para Publimetro.

Sin embargo, las palabras de Botota no sirvieron para detener la mala actitud del exMorandé. Esto debido a que en uno de los últimos capítulos el comediante protagonizo una fuerte pelea con Junior Playboy. El chico reality se encuentra en riesgo de eliminación desde entonces, debido a las sanciones que le aplico el canal.

Botota Fox filtro detalles de la pelea entre Miguelito y Junior Playboy

La artista no temió revelar los fuertes insultos que llovieron en Tierra Brava entre el comediante y sus compañeros de reality. La transformista también confesó que le había advertido que no se metiera donde no lo llamaban, aunque nuevamente sin ser escuchada.

«El Junior trató a Miguelito de de*****. Miguelito se metió en una pelea que no le correspondía», destaco Botota, no sin antes añadir que «le dije: ‘¿pa’ qué te metes en una pelea que no te corresponde? Si sabes lo primero que se le va a venir a la mente».

Se debe recodar que ambos comediantes en más de una ocasión se han tratado a la defensiva. Estás principalmente provocadas por el comportamiento grosero, hipócrita y desleal de su compañero.

«Si podemos decir que alguien hizo bullying, era Miguelito. Él era la persona que cuando podía tiraba veneno», revelo la artista.