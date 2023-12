Arturo Longton saca la voz sobre el final de su matrimonio tras su participación en Tierra Brava: «Soy el único responsable»

Algo que ya se conocía en todos lados hace un tiempo, es que Arturo Longton había puesto punto final a lo que fue su larga y oculta relación matrimonial de 13 años.

Sin embargo, el rostro reconocido por participar en distintos realitys, aún no había sacado la voz al respecto, algo que cambió recientemente a través de sus redessociales. Fue aquí donde Longton dio a conocer finalmente más detalles sobre el tema, explicando puntos inéditos del mismo.

Su lesión en el encierro

Como te veníamos contando, la declaración se dio a través de las propias redes sociales de Arturo Longton, en donde, en tiempo real, explicó detalles respecto a la lesión que vivió en Tierra Brava y a su separación.

En un inicio, Longton escribió lo siguiente: «Ahora podrán entender por qué estuve cojeando hasta el día de hoy, y aún así le metí huevos, destruido en la parte física y emocional». A lo que posteriormente agregó: «El estrés brutal que viví se manifiesta en lo físico».

Sin embargo, adelantó que aún hay mucho programa por delante y muchas cosas que faltan por ver.

El final de su relación

Pero esto no fue todo de lo que habló, ya que también se dio el tiempo de mencionar los ya dichos detalles sobre su vida amorosa. Espacio en el que incluso, mencionó a Shirley Arica.

«“Cuando llegue el momento les contaré en detalles lo que viví, y dejaré en claro que el único responsable de todo lo que sucedió fui yo», escribió en una segunda historia.

A esto, sumó lo siguiente: «Y quiero que quede muy claro que en la decisión de mi separación no hubo terceros, para que no le echen la culpa a nadie, ya que en la sociedad machista que vivimos les encanta dañar a otros».

Finalmente, se dio el tiempo de hablar de las cosas que le ocurrían con su compañera. «Yo soy el único responsable de mis actos, S.A (Shirley Arica) siempre respetó. Punto final»

Su experiencia en Tierra Brava y su autocrítica

En lo que fue una tercera historia, Longton se dio el tiempo de expresar también lo que vivió dentro del encierro, dejando varios detalles interesantes.

«A mí nadie me pautea y nadie se atreve a decirme lo que tengo que hacer; ya me conocen, ser, no tratar de ser», escribió en este caso.

Algo a lo que posteriormente sumó: «Cada uno tiene un rol y no critico al que crea un personaje porque da contenido»,

Finalmente, Arturo Longton cerró esta historia con la siguiente declaración: «En mi caso viví de todo: risas, llanos, faltas de respeto, de las cuales de algunas me arrepiento». A lo que agregó: «Y que las cagué y me comporté como un hueón; lo tengo claro. Pero me enamoré de verdad y no me da vergüenza decirlo».