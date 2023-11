«Se las daba de macho alfa y lo hizo renunciar una niña de 18 años»: Las reacciones que dejó la pelea entre Sebastián y Skarleth

Este martes se vio un nuevo capítulo de Gran Hermano Chile, en el que se mostró la renuncia de Sebastián Ramírez, esto en medio de una serie de conflictos por la comida que tenía al resto de sus ahora excompañeros de encierro indignados con él.

Pero sin duda que, la gota que rebalsó el vaso, es cuando no se le ocurrió nada mejor que botar una bolsa de chocolate en polvo nueva, lo que indignó a Skarleth Labra, quien no dudó en partir a encararlo, desatando una pelea a gritos dentro de la casa.

Resulta que cuando la adolescente elevó la voz, el productor de eventos tuvo una violenta reacción, lo que hizo que Jorge se metiera y pidiera calma. Situación que picó aún más al sujeto de 37 años, quien lanzó: «Baja voh aweonao, que teni que estar ahí pendiente de las minas».

En ese momento, Skarleth no aguantó más y le replicó con todo: «Imbécil, imbécil. Le dijiste a toda la casa que me había comido una cucharada de Nesquik con las chicas, pero no por eso tienes derecho a botarme el Nesquik. Te voy a botar todos tus huevos pa que veai… Deja de meter a Jorge, inmaduro».

Tras esto, la influencer comenzó a imitar a Sebastián Ramírez y burlarse de su comportamiento, lo que lo indignó y terminó yéndose al patio. Tras esto, es que decidió hacerle la fulminante a Skar y renunciar a las pocas horas. Aunque la nominación se anuló por su salida de Gran Hermano.

Las reacciones de la pelea entre Sebastián y Skarleth

Tal como se podía esperar, los fanáticos de reality no dudaron en comentar la pelea de los participantes, con la mayoría aplaudiendo a Skarleth, quien con pocas palabras logró sacar de sus casillas a Ramírez, quien estaba acostumbrado a hacer lo mismo con sus compañeros de encierro.

«Me cague de la risa, y Jorge como guardia detrás de ella por si acaso»; «se las daba de macho alfa y todo y lo hizo renunciar una niña de 18 años»; «Te amo merenguito, sabía que no me había equivocado al defenderte»; «saco las garras la merenguito harto le había aguantado»; «18 y 37 años, ella meandolo» y «Pegue Skar, pegue» le dejaron.