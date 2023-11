Nicole Block se desmaya durante su primera competencia en Tierra Brava

Este domingo se emitió un nuevo capítulo de Tierra Brava, en el que se mostró el ingreso de Nicole Block, la nueva participante del encierro, además de un complicado momento que vivió en medio de su primera competencia por equipos.

Resulta que al llegar, Junior Playboy se encargó de guiarla, manejando un convertible con ella como pasajero. Al ingresar, vestida totalmente de rosado y con ‘Barbie Girl’ de fondo, la actriz apuntó de inmediato a Arturo Longton. «No te reconocí», le dijo el chico reality. «Claro, porque entre la disco a las 2 de la mañana y ahora, es distinto», respondió.

Sin embargo, de inmediato conectó con Fabio, preguntándose su edad y signo zodiacal. «Aquí vamos a tener mucho tiempo para conocernos», dijo el español, quien le hizo el recorrido por la casa de Tierra Brava. «Cuidado con Fabio, a un metro de distancia. Es muy mujeriego», le advirtió Eva.

Luego, Luis Mateucci hizo el resto del recorrido de la casa con Nicole, porque ella se integrará al equipo rojo. «El equipo malo que te tocó. Ahí no se lleva bien nadie», le comentó Pamela al saberlo. Mientras que al ser consultada por Uriel sobre su situación sentimental, la actriz dijo: «Estoy separada hace como un año. Pasado pisado, superado. Ya fue».

El tenso momento de Nicole Block en Tierra Brava

La quinta competencia de equipos vio debutar como competidora a Nicole en el equipo rojo. En el intenso circuito, los participantes tenían que pasarse un coco de uno a otro, en una prueba que incluía equilibrio, agua, punta y codo, puntería, fuerza y resistencia, por lo que los equipos pasaron largo rato organizándose para decidir quién hacía qué parte.

Por decisión de Luis, a Nicole Block le tocó la parte del agua, y rápidamente se notó que estaba teniendo problemas, avanzando mucho más lento que el otro equipo. Tras muy pocas vueltas, la actriz decayó y se desmayó en brazos de Chama, con lo que la competencia tuvo que parar por un momento.

Al volver, los equipos se reorganizaron, con un integrante menos en cada uno, y continuaron la competencia. Pese a los esfuerzos del equipo rojo por igualar la situación, finalmente el equipo verde resultó vencedor. «Pensé que iba a ser más sencillo, pero no lo fue. No di la talla lamentablemente, no me dio para más», reconoció Nicole, ya recuperada, una vez terminada la competencia.

«La falla es mía. Ella me pidió hacer la parte de la piscina, claramente nos equivocamos, fue equivocación mía también. Sería malo de nuestra parte echarle la culpa», reconoció Luis, quien nominó nuevamente para la eliminación a Shirley porque no hace las actividades que le toca hacer en la casa.