¡De impacto! Así reaccionó Alessia Traverso a la infidelidad de Raimundo con Cass Zamorano

No cabe duda que la noticia farandulera de las últimas horas, es la infidelidad de Raimundo Cerda a Alessia Traverso, luego de que se filtraran una serie de imágenes del viernes recién pasado, en el que el chiquillo aparece a los besos con Cass Zamorano.

Tras la aparición de las fotos, el ex participante llegó hasta el estudio del reality de Chilevisión, para disculparse con la joven de 21 años, además de intentar aclarar lo que había ocurrido en la noche de la discordia.

Es más, en un inicio, Raimundo aseguró que solo había ido a «dejar a la joven». Pero la propia Cass llamó a Gran Hermano para desmentir en vivo todo lo que dijo el agrónomo y relatar su propia versión.

«Uno tiene que tener pantalones y hacerse responsable de lo que hace. Más del 90% de las cosas que dice Rai son mentiras, no fue algo de carrete, no fue así, yo ni siquiera lo conocía. No necesito colgarme de la fama de Rai porque yo famosa mucho antes que él. Le encontré muy deslumbrado por la fama, le di un par de consejos, empezamos a conversar, hablamos cosas espirituales. Él me pidió pololeo dos veces, una vez en la noche y otra vez en el día», comenzó relatando la ex Resistiré.

Siguiendo por esta línea, Cass agregó que «Yo le pregunté a Raimundo si estaba saliendo con otra chica, y él me respondió: ‘¿Tú crees que si yo estuviera con alguien estaría acá?’. Yo le creí la verdad, dije ‘Ok’. No lo conocía la verdad. Hay que sacar un poco las máscaras, porque no se pueden soportan tantas mentiras, más encima decir que yo me beneficio de su fama, no daba para más».

¿Cuál es el estado de Alessia tras la infidelidad de Raimundo?

Resulta que en medio de toda esta situación, cuando Rai dijo que había hablado con su amorcito para contarle lo ocurrido, Michael Roldán lo detuvo y reveló que «yo hoy día hablé con Alessia por teléfono y está destruida. Y Alessia se enteró hoy por la prensa y quería una conversación cara a cara contigo».

Es de esta forma que, tras finalizar con el programa, la propia Alessia decidió romper el silencio, publicando una historia de Instagram, donde aparece haciendo la mitad de un corazón con la mano y dedicándoles unas palabras a sus seguidores.

«Gracias de corazón por todos sus mensajes. Los quiero mucho. Y no se preocupen. Voy a estar bien» escribió.