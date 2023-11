«Se notó que eres poca clase»: Hacen bolsa a Azzartt Maveth por dichos sobre Scarlette en Gran Hermano

La noche de este lunes se emitió un nuevo capítulo de Gran Hermano Chile, donde conversaron con Fernando ‘Bambino’ Altamirano, el último eliminado del reality, quien llegó hasta el estudio para hacer un repaso de su nueva estadía.

Es en este contexto que un tema que no podían evitar tocar era el de su cercanía con Scarlette Gálvez, con quien incluso se dio un coqueto beso en la piscina hace unos días, en medio de una apuesta hecha por Cony.

La cosa es que en el exterior, Azzartt Maveth, la segunda eliminada de Tierra Brava, no quedó contenta con esta situación, pues previo a su reingreso habían estado coqueteando de lo lindo. Y aunque en un inicio, ella misma dijo que habían quedado en que podía ser libre de hacer lo que quisiera, después se lanzó con todo en su contra.

Por lo mismo que durante la participación de Bambino en el panel de Gran Hermano, le preguntaron por el estado de su relación con la tía de la micro, considerando que incluso se refirió a ella durante la actividad de GH Radio, dedicándole unas especiales palabras.

«Yo considero que no sé, siento que dejamos las cosas claras. De hecho yo si la hubiese querido esconder no hubiese hablado de ella como lo hice públicamente. Pero bueno, si se siente dolida o dañada tendremos que conversar nosotros dos en persona… yo le tengo mucho cariño, la conozco hace muchos años» afirmó Fernando.

Las duras críticas a Azzartt Maveth por sus dichos sobre Scarlette

Frente a esto, es que desde el reality se contactaron con Azzartt, quien dio su versión de los hechos. «Creo que él sabe que nosotros tuvimos una conversación antes de entrar y si bien nosotros hablamos de un pase para hacer lo que quiera… siento que ya se le olvidó. Habíamos hablado de solo piquitos en temas de carretes y cosas así».

Pero lo que llamó la atención, es que le pidió que no se acercara a Scarlette Gálvez. «Le había dicho con todas excepto con Eskarcita. No es nada personal contra ella pero mas que nada por lo que pasó con Rubén estaba preocupada por él. Pero si me siento super pasada a llevar, estoy sentida por lo que vi. No quise verlo completo (…) yo creo obviamente que tenemos una conversación pendiente».

Como era de esperar, las redes sociales no tardaron en lanzarse en su contra, acusándola de estar culpando a la participante del abuso que sufrió por parte de Rubén Gutiérrez, quien terminó expulsado de Gran Hermano por esta situación.

«Culpando a una mujer de su abuso, te pasaste 10 pueblos»; «Diciendo que tenga cuidado con skarcita por lo que le pasó a Rubén»; «La que no quiere hate pero le dice a un hombre que “se cuide” de una mujer que fue abusada… Ridícula»; «Metiendo al Voldemort que poca empatía cuando si se fue del reality es por algo»; «Estabas preocupada de bambino por lo que pasó con Ruben? Te funas sola»: «lo de skarcita con rubén fue un abuso, súper poco empático y sororo»; «Defendiendo a ruben porque en el otro no sonaste ni por peo» y «Como se te ocurre dudar de otra mujer con un tema tan delicado??? Con eso se notó que eres poca clase. Saliste funada de TB».