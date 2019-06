Cass Zamorano contó lo más difícil de estar en «Resistiré» 14 junio

Pese a que las grabaciones de «Resistiré» terminaron hace bastante tiempo, recién esta semana se vio la eliminación de Cass Zamorano.

Es por esto que ahora el programa Intrusos pudo conversar con ella sobre su experiencia en el reality, además de los compañeros de encierro a quienes no olvidará.

«No comíamos nada. Era mucho peor de lo que ustedes ven en televisión. Multiplícalo por 24 horas, todos los días, por mucho tiempo. Era muy fuerte, yo no me imaginaba que fuera así». Reveló Cass Zamorano.

Pese a esto, Cass reconoció que todas formas la experiencia le sirvió para convertirse en una mejor persona. «Saber que hay gente en situación de calle que esa es su realidad todos los días. Yo lo tomaba así» comentó.

«Todos estaban acostumbrados a sus comodidades, unos menos que otros (…) Fue súper fuerte, súper extremo porque venimos de realidades distintas» confesó la estudiante de veterinaria.

Cass también se refirió a la polémica Aída Nizar, sobre quien aseguró que «los tenía a todos locos». Además afirmó: «Yo no sé en qué momento se sacaba el personaje (…) Yo lo dije en mi capítulo de eliminación, que por favor bajara un cambio. Ustedes la ven un ratito, nosotros estábamos 24 horas al día con ella».

También habló escuetamente de Boris Sánchez, quien incluso llegó a pagar una alta suma de dinero para que en primera instancia no fuera eliminada. «Buena onda nomás, le deseo lo mejor» aseguró, además de agregar: «Yo siempre le deseo lo mejor a todos. Trate de no insultar a nadie, de no denigrar a nadie».