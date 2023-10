«Volvió con su cara de víctima»: Hacen bolsa a Alessia por su reacción tras repechaje en Gran Hermano

La noche de este martes se vivió un capítulo especial en Gran Hermano Chile, pues todos los ex participantes que esperaban entrar al repechaje del público, volvieron a la casa más famosa del público, para conocer los resultados de la votación.

Es en este contexto que, Raimundo Cerda y Viviana Acevedo consiguieron los puntajes más altos, con una nueva oportunidad para llegar a la final. Pero al parecer, una de las jugadoras no quedó tan feliz con los regresos.

Resulta que Alessia Traverso se mostró durante toda la noche con la cara larga, especialmente cuando dieron los resultados. Es más, tras esto, no se le veía para nada feliz a la chiquilla, luego de que ninguno de los participantes le diera mucha atención, ni siquiera su ex pinche, Bambino, quien solo le dio un consejo sobre su estadía en Gran Hermano.

Tanta fue la incomodidad de la joven de 21 años, se fue a llorar a su pieza, donde terminó siendo consolada por Jorge y Lucas, e incluso Cony la contuvo cuando no podía más con la ansiedad de las decisiones que tomó.

El público se lanza en contra de Alessia

Como era de esperar, los seguidores de Gran Hermano, no dudaron en lanzarse con todo en contra de Alessia, con muchos asegurando que no podían más con su actitud, afirmando que ya no le creen la parada con la que llegó.

«Me estresa la Alessia pa que volvió con su cara de víctima»; «Que insoportables las caras de la alessia»; «Que paja la fomessia😴 haciendo su show y papel de vistima»; «Alessia es adulta?? Q onda la forma de hacerse la cabra chica llorando»; «ahora pegándose el show»; «llorando para quedar como víctima, te toca soportar»; «No me da ni un poco de lástima la vistima de la Alessia» y «La Alessia que llora tanto ahora, que estupidez» le escribieron.