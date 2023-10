«Una falta de respeto más…»: La fuerte amenaza de Miguelito que remeció a Tierra Brava

Este martes se vivió el segundo cara a cara en Tierra Brava para definir al último nominado para dejar el reality de Canal 13. El cual no estuvo ajeno a las polémicas, sin duda la que más llamó la atención, la protagonizada por Miguelito y Junior Playboy.

Resulta que, el ex Morandé con Compañía se aburrió de las constantes burlas del chico reality sobre su estatura, por lo que nuevamente le paró los carros. «Espero que se comporte como hombre adulto y no se haga el chistoso como siempre lo hace», comenzó señalando el comediante.

Siguiendo por esta línea, Miguelito agregó que «yo vine a pasarlo bien, no vine a soportar personas que son malcriadas. No estoy dispuesto seguir aguantando a alguien que se pase por la raja a todo el mundo».

Miguelito lanza amenaza sin filtro

Pero la cosa no se quedó ahí, ya que siguió con su defensa. «Soy un participante más, independiente de mi tamaño, me merezco un respeto, porque soy una persona adulta. No soy un pendejo que tiene 15 o 18 años».

Y por último, Miguelito lanzó una clara amenaza con relación a su permanencia en Tierra Brava: «Yo veo una falta de respeto más y renuncio al programa. Es él o soy yo».

Frente a esto, es que Junior Playboy no dudó en defenderse, afirmando que se estaba tomando muy en serio sus bromas. «Creo que estás enredando las cosas. Nunca dije mascota, sí dije juguete, pero jugando. Los dos nos hemos tirado tallas».

«Tú cambiaste mucho cuando llegaste a la casa, estás muy amargado, tal vez este no es tu hábitat. Este no es el mismo Miguelito que conozco de afuera, aquí estás grave, no se te puede decir nada», afirmó el influencer.

Por último, ambos participantes se lanzaron un par de duros comentarios, por lo que Sergio Lagos y Karla Constant debieron salir a calmar los ánimos.