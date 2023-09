«Descansa en paz Bambino»: Las reacciones que dejó el regreso de Alessia a Gran Hermano Chile

La noche de este miércoles se vivieron los reingresos de Gran Hermano Chile, siendo uno de los que más llamó la atención el de Alessia Traverso, quien volvió al encierro a tan solo una semana de su eliminación.

Es durante los días que estuvo fuera de la casa más famosa del mundo, que la chiquilla estuvo en el centro de la noticia, luego de que se diera a conocer que terminó su relación con Fernando ‘Bambino’ Altamirano, lo que la llenó de aplausos por parte del público.

«Le dije que si podíamos ir lento y partir de cero. No me cierro ni a una relación amorosa ni una amistad con él, independiente de todo, lo adoro», es parte de lo que señaló Alessia hace unos días, en conversación con Página 7.

Pero en su regreso a Gran Hermano Chile, lo primero que dijo la joven es que ya no estaba con Bambino, luego de que Ignacia Michelson le preguntara. «Ahora voy a brillar» afirmó, a lo que Nacha le respondió que «espero, ¡tienes que hacerlo! Tienes todo para hacerlo».

Al final, durante su conversación con los animadores, dio a entender que estaba mucho mejor tras su quiebre con su excompañero de encierro. «Ahora me siento más libre, me siento más yo, me siento más renovada (…) ¡Estoy soltera! Me siento bien».

Las reacciones que dejó el quiebre de Alessia

Como era de esperar, los seguidores de Gran Hermano Chile no dudaron en llenar de comentarios sobre el quiebre de Alessia con Bambino, afirmando que era lo que muchos esperaban.

«Bambino en su casa: ESTOY LOCOOO»; «Bambino debe estar pegado a la pantalla llorando pero mal»; «Me encanta la Alessia sin Bambino»; «La alessia está más feliz por terminar con el Bambino que por entrar nuevamente»; «El Bambino ya no sigue a la alessia»; «Bambino en su casa viendo cómo lo humillan en vivo tanto Alessia como Pincoya y «Bombín lo pierde todo».

Bambino ahora viendo el reality en su casa, sin polola, sin eventos, sin amigos y sin marcas que lo auspicien #LaResistenciaLulo pic.twitter.com/VTwzBO8LTn — Camila 👸🏼 (@camilamhr) September 28, 2023