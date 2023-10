«Una de las voces radiales más destacadas del país»: Sita Evelyn estará en la mesa digital de la Teletón 2023

La Mañana de la Corazón y toda la número uno de Chile estará bien representada en la Teletón 2023. Esto se debe a la gran novedad que se dio durante la última jornada, pues nuestra querida Sita Evelyn dirá presente en la Mesa Digital de la cruzada solidaria.

«Una de las voces radiales más destacadas del país vuelve a nuestra #MesaDigital2023 ¡Bienvenida @sita_evelyn 📻! Representará la región de Los Lagos en @teleton_chile ❤️», señalaron en la cuenta oficial de la Mesa Digital de la Teletón.

La conductora de la 101.3 dirá presente este 10 y 11 de noviembre representando a la Región de Los Lagos.

¿Quiénes son los artistas que están en la Gira Teletón?

La Gira Teletón se realizará entre el 23 de octubre y el 4 de noviembre, y contará con la participación de animadores, animadoras, cantantes, bandas y artistas para diferentes públicos, show que servirá como marco para invitar a todas las personas a conocer lo que la fundación hace en los institutos del país gracias a los generosos aportes que año a año las personas realizan en la campaña.

Entre los artistas que estarán participando en la Gira Teletón se encuentran Los Viking’s 5; Zúmbale Primo; Amerikan Sound; Camiseta 22, que reúne a ex integrantes de la banda Guachupé; Alanys Lagos, una de las artistas revelación de la música ranchera en Chile; Nico Ruiz, cantante y ex participante de The Voice Chile. Junto con esto, más artistas se confirmarán próximamente a través de las redes sociales de Teletón.

En la gira también participarán influencers, entre ellos Ignacia Antonia, Tati Fernández, Oliver Borner, además de Roberto Rosinelli y Jaime Proox, del medio digital Vamo’ a Calmarno.

Además de esta serie de espectáculos principales en 12 ciudades. También se vienen seis detenciones intermedias en comunas en las cuales sus organizaciones sociales, año a año, realizan activaciones por la campaña Teletón.