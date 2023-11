Rubén Gutiérrez reaparece en redes sociales con mensaje tras su expulsión de Gran Hermano

La expulsión de Rubén Gutiérrez se convirtió en uno de los momentos más polémicos de Gran Hermano Chile, pues luego de que Scarlette Gálvez lo acusara de tocarla sin su consentimiento, desde el programa de Canal 13 revisaron las cámaras y tomaron la decisión de sacarlo.

Desde ese momento que el ex carabinero se mantuvo alejado de la vida pública, hasta la fines de septiembre, cuando rompió el silencio por medio de un comunicado a través de su cuenta de Instagram, relatando cómo había vivido los últimos días.

«Actualmente estoy devastado emocionalmente y mi salud mental se ha visto fuertemente afectada. Por lo mismo me encuentro con el apoyo de profesionales de la salud de manera permanente, con controles regulares a fin de estabilizarme anímica y psicológicamente», escribió Rubén Gutiérrez.

Junto con lo que agregó: «Estoy absolutamente destruido, mi imagen y dignidad se ha visto arruinada de manera irremediable estás últimas semanas y me hace sentir terrible lo mal que se ha hablado de mí y las mentiras que han querido instalar durante todo este tiempo».

Posteriormente, Rubén Gutiérrez dio su primera entrevista a un medio, donde confesó cómo fueron sus últimas horas en Gran Hermano. «La verdad es que no existió la oportunidad de hablar con mis compañeras y compañeros de la casa».

«Todo fue rápido, producción me comunicó que me suspenderían inmediatamente. Para que se hagan una idea, ni siquiera tuve tiempo de sacar mi ropa incluso», continuó el ex participante.

El nuevo video de Rubén Gutiérrez

Es en este contexto que luego de reaparecer en el ojo público con una postal luciendo una nueva imagen, es que durante la tarde de este lunes, subió un video a TikTok, marcando su primera aparición pública a casi dos meses de su expulsión de Gran Hermano.

«Hola a todos, bueno, quiero hacer este video para agradecer a todas las personas que me apoyan en estas circunstancias, tanto en la calle como enviándome un mensaje a través de redes sociales, a esas personas que se dan el tiempo y las personas que me siguen», comenzó señalando.

«La verdad ha sido un momento muy complejo, muy duro, muy difícil tanto como familia, pero si no fuera por ustedes sería muy ingrato, muy difícil (…) pero todo el apoyo que me han entregado me ha fortalecido, así que les envió un abrazo grande a cada uno», sentenció.