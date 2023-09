Rubén de Gran Hermano reveló sus últimos minutos dentro de la casa: «Aún me atormenta»

La expulsión de Rubén de Gran Hermano Chile se convirtió en la más polémica más grave que ha tenido el reality de CHV, luego de que lo sacaran por la acusación de Scarlette Gálvez, quien afirmó que el ex carabinero la tocó sin su consentimiento mientras dormían en la misma cama.

Desde que se confirmó su salida del programa, el joven de 26 años de mantuvo en completo silencio hasta la tarde de este jueves, cuando publicó a través de Instagram un comunicado oficial, en el que por primera vez se refiere a su estado anímico.

Pero la cosa no se quedó ahí, ya que ahora habló en exclusiva con BioBioChile, donde se refirió a sus últimos minutos dentro de Gran Hermano Chile y cómo es que vivió su salida del programa.

Rubén revela cómo fue su salida de Gran Hermano Chile

«Cuando estaba en la pieza se acercó la Moni y me dijo que ella no era quien para juzgar a nadie. A Jorge, quien es mi amigo dentro de la casa, le traté de explicar lo ocurrido, pero me aislaron en el Zoom y no pude hablar más con los que eran mis compañeros y compañeras», comenzó relatando Rubén.

Siguiendo por esta línea, explicó que no pudo hablar con el resto de los participantes, por la rapidez con la que actuó la producción de Gran Hermano. «La verdad es que no existió la oportunidad de hablar con mis compañeras y compañeros de la casa».

«Todo fue rápido, producción me comunicó que me suspenderían inmediatamente. Para que se hagan una idea, ni siquiera tuve tiempo de sacar mi ropa incluso» mencionó.

Además, Rubén indicó que no poder despedirse, es algo que lamenta hasta el día de hoy. «Por lo inmediato de todo, no pude despedirme de mis compañeras y compañeras. Le pedí a producción especialmente, si podía despedirme de Jorge, ya que desarrollamos una relación de amistad muy importante dentro de la casa, pero lamentablemente me dijeron que no era posible, ya que estaba suspendido».

«Es un recuerdo que aún me atormenta. Estaba completamente aislado y en total incertidumbre, ahogado en rabia e impotencia que hasta el día de hoy me sobrevive. Lo único que quería era que se aclararan las cosas y tuviera al menos la oportunidad de que mi versión fuera escuchada» cerró.