«Un gatillante importante de las últimas crisis»: Revelan detalles inéditos de lo que piensa la familia de Jean Philippe Cretton sobre Pamela Díaz

Pamela Díaz al parecer dejó la grande después de sus declaraciones sobre el fin de su romance con Jean Philippe Cretton en el reality Tierra Brava. Pues desde farandulandia se pusieron en contacto con alguien cercano al animador de Chilevisión, quien aseguró que desde la familia no ven con buenos ojos a la «fiera».

«Yo tuve la posibilidad de hablar con una persona muy cercana a la familia de Jean Philippe. Y la familia, lo digo así con todas sus letras, no quieren ver ni en pintura a la Pamela Díaz», lanzó Cecilia Gutiérrez en el programa «Sígueme» de TV+, mientras se discutía acerca de las declaraciones de la modelo chilena.

Además, la «Miss Bombastic» analizó que la depresión de Jean Philippe Cretton es algo que viene desde hace mucho tiempo, por lo que no se puede responsabilizar a la «fiera». Sin embargo, dijo que desde la familia «sienten que un gatillante importante de las últimas crisis de Jean-Philippe tuvo que ver con todo lo que se vivió con la Pamela, con este quiebre», agregó la periodista farandulera, según constató La Cuarta.

Cecilia Gutiérrez también contó que el comunicador está siendo acompañado por sus padres, quienes están preocupados por su lado. Debido a lo anterior, ellos le tendrían «prohibido» ver a Pamela Díaz cuando ella salga de Tierra Brava.

«No lo están dejando solo. Incluso tenían la idea de que si la Pamela llegaba a abandonar el encierro, no dejar que lo viera en estos días, por lo menos, porque es importante que él se recupere, desintoxicándose de este quiebre, de esta relación», reveló la expanelista de Zona de Estrellas.

¿Qué fue lo que dijo Pamela Díaz sobre el fin de su romance en el reality?

Hay que mencionar que, desde ese momento, Pamela Díaz no había hablado públicamente de su quiebre. Lo que se terminó en las últimas horas, luego de que en Tierra Brava se mostrara una conversación con Max Cabezón, donde este le pregunta por los motivos.

La Fiera reveló que fue Jean Philippe Cretton quien terminó con ella, unos días antes del polémico video en el que se ve besando a María Trinidad Garcés, algo que fue muy duro, ya que todo había sido reciente.

«Él terminó conmigo. Nosotros terminamos como cinco o cuatro días (antes del video). Yo le dije que el día que lo viera con una mina, para mí ya nunca más. Ese día acabó todo. Dame un respeto de una semana, un mes, y más…», confesó Pamela Díaz a su compañero de encierro.

Siguiendo por esta línea, la comunicadora comentó que «cuando lo supe lloré más que la chu… Me dio hasta taquicardia, después me duché y se me pasó».

Por último, se debe mencionar que por el desfase que tiene Tierra Brava, estas declaraciones de Pamela Díaz ocurrieron hace cerca de dos semanas, justo cuando se reveló del difícil momento que estaba pasando Jean Philippe Cretton.