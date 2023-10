Martín Gajardo de Team Chile: «Los objetivos están claros»

Ya nos quedan solo unos días para que partan los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos de Santiago 2023, por lo mismo que en su Radio Corazón estamos conversando con algunos representantes del Team Chile y lo que esperan lograr en su paso por este evento.

Así que en esta ocasión, conversamos con Martín Gajardo, quien practica pentatlón, deporte olímpico que consta de cinco pruebas: esgrima, natación, salto ecuestre, tiro con pistola y carrera a pie campo y que nos representará en buscando una medalla.

Para comenzar, Julio Stark le preguntó sobre cómo es que llegó a esta disciplina. «Bueno, yo empecé siendo nadador, desde pequeño siempre con la natación y mis hermanas siempre me incentivaron al deporte bueno. Nunca fui tan bueno, pero si era rápido, era un poco desordenado y no tan profesional como lo soy ahora, así que, por lo menos ahí lo me lo pasaba bien».

«Pero como llegué a la disciplina del pentatlón, estaba entrenando solo en la mañana en escuela militar y siempre al lado de nosotros había un equipo de natación, que es lo que creía al principio, pero resulta que era un equipo de pentatlón y yo les pregunté ‘oye, qué hacen’ aquí allá y al final me invitaron a nadar después me invitaron a correr y después al esgrima y al final terminé haciendo todo el deporte» agregó Martín Gajardo.

¿Cómo es su entrenamiento y qué espera de Santiago 2023?

Tras esto, le consultaron sobre el entrenamiento que realiza a diario. «La rutina que tengo por ejemplo en Canadá que es más o menos lo que estoy haciendo allá, me despierto bien temprano en la mañana a trabajar, porque todavía tengo que trabajar 8 horas de lunes a viernes, de las 4:30 de la mañana hasta las 12:30», además de agregar que «después de las 2:30 en adelante, entreno todos los deportes tres cuatro cinco deportes de repente y es duro, pero como te digo, me encanta entrenar, me encanta el deporte y apenas terminó el trabajo, no hayo la hora de empezar a entrenar».

Por último, sobre sus expectativas en Santiago 2023, Martín Gajardo mencionó que «los objetivos están claros, tengo dos objetivos principales que el primero es la medalla por supuesto y el segundo en la clasificación olímpica de los Juegos Olímpicos de París 2024».