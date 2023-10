Pamela Díaz sorprende con detalles de su quiebre con Jean Philippe Cretton: «Lloré más que la chu…»

Sin duda que uno de los quiebres más polémicos de la farándula nacional fue el de Pamela Díaz y Jean Philippe Cretton, una de las parejas más queridas por el público durante los más de tres años que estuvieron juntos.

Pero la cosa no se quedó ahí, ya que a los pocos días se viralizó un registro del animador besando a María Trinidad Garcés, hija de la actriz Francisca Imboden. Como en ese momento el fin de su romance no era de conocimiento público, comenzaron las acusaciones de infidelidad, por lo que la propia comunicadora debió afirmar que terminaron en buena.

Pamela Díaz cuenta detalles del fin de su romance

Hay que mencionar que, desde ese momento, Pamela Díaz no había hablado públicamente de su quiebre. Lo que se terminó en las últimas horas, luego de que en Tierra Brava se mostrara una conversación con Max Cabezón, donde este le pregunta por los motivos.

La Fiera reveló que fue Jean Philippe Cretton quien terminó con ella, unos días antes del polémico video en el que se ve besando a María Trinidad Garcés, algo que fue muy duro, ya que todo había sido reciente.

«Él terminó conmigo. Nosotros terminamos como cinco o cuatro días (antes del video). Yo le dije que el día que lo viera con una mina, para mí ya nunca más. Ese día acabó todo. Dame un respeto de una semana, un mes, y más…», confesó Pamela Díaz a su compañero de encierro.

Siguiendo por esta línea, la comunicadora comentó que «cuando lo supe lloré más que la chu… Me dio hasta taquicardia, después me duché y se me pasó».

Por último, se debe mencionar que por el desfase que tiene Tierra Brava, estas declaraciones de Pamela Díaz ocurrieron hace cerca de dos semanas, justo cuando se reveló del difícil momento que estaba pasando Jean Philippe Cretton.