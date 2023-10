Así fue la violenta pelea entre Sebastián Ramírez y Bambino en su reingreso a Gran Hermano Chile

La noche de este jueves, se mostró en vivo la renuncia de iCata en Gran Hermano Chile, junto con la llegada de Fernando ‘Bambino’ Altamirano, quien llegó en reemplazo de la influencer. Pero para sorpresa de muchos, a nada de llegar, ya se vio envuelto en una discusión con Sebastián Ramírez.

Hay que recordar que ambos participantes no tuvieron una muy buena relación durante su primera estadía en la casa más famosa del mundo y ahora el ex ‘Resistiré’ tuvo una violenta actitud con su compañero, con quien casi llegó a los golpes.

La discusión entre Sebastián Ramírez y Bambino en Gran Hermano

Hay que mencionar que una de las primeras cosas que hizo Bambino al llegar a Gran Hermano fue lanzarle un crudo comentario por su participación en el programa. «¿Qué has hecho tú en esta casa?».

Frente a esto, Sebastián Ramírez le respondió que «Acá te quiero ver con personalidad una semana en la casa. A ver qué te va a pasar, te vas a ir cascando al tiro».

Y aunque en un principio todo parecía que estaba en tono de broma, los tonos de voz comenzaron a subir, demostrando que ya se trataba de una discusión. «Vamos a ver quién sale primero» le dijo Bambino, agregando que «pagamos afuera».

«Qué me vas a pagar vos, si no tienes dónde caerte muerto. ¿Dónde tenía donde caerte muerto? Si oye te estoy dando pega por una semana, por toda la semana el 20 por ciento. Sino, no existirías (gracias a mí)», le lanzó Sebastián Ramírez.

Pero la cosa no se quedó ahí, ya que el jugador de 37 años agregó: «Pero si nadie te pesca afuera, nadie te pesca. (Dame) el 30%, si nadie te pesca, nadie te quiere. Si vo sabí que nadie te quiere, mírame a los ojos».

Antes de que la pelea siguiera escalando, las mujeres de la casa se dedicaron a separar a los participantes, lo que causó que los seguidores de Gran Hermano apuntaran sus críticas hacia Raimundo Cerda y Hans Valdés, quienes solo se dedicaron a mirar y reírse del encontrón.