«Qué heavy lo que voy a decir»: Claudia Conserva cuenta la firme de su salida de TVN

Hace unos días se conoció la salida de Felipe Vidal del Buenos Días a Todos, esto luego de que se confirmara su llegada a Claudia Conversa. Es en este contexto que la animadora del espacio no dudó en hacer un duro análisis de esta comentada decisión que trajo una serie de críticas por parte de los seguidores del matinal.

«A veces los programas están extraviados (…) entonces, empiezan a tomar decisiones a tontas y a locas», comenzó señalando Claudia Conserva, en una clara crítica contra TVN frente a la salida de su amigo. Pero la cosa no se quedó ahí, ya que después se mandó un llamativo comentario sobre su salida del canal.

Claudia Conserva se confiesa sobre su despido de TVN

Para comenzar, Claudia Conserva aseguró que «sin ir más lejos, ¿saben por qué me echaron de TVN?, porque no es la razón que me dieron, ya que no me dieron ni una».

Siguiendo por esta línea, indicó en su programa: «Me echaron, qué heavy lo que voy a decir… cállame, Pollo (Valdivia), porque vamos en vivo, son las consecuencias de la quimioterapia que me tienen sin filtro».

Tras esto, Claudia Conserva se mandó una particular teoría sobre lo que pasó con su despido de TVN. «Yo sospecho que en esa época había un director ejecutivo que quería que una persona X hiciera el matinal, y yo por contrato tenía que hacer el matinal si es que no estaba la Karen (Doggenweiler)».

«Entonces, hubo cambio de Gobierno, por ende cambio de ejecutivo, y este otro ejecutivo dijo ‘yo quiero a esta otra persona’», continuó.

Por último, el rostro de TV+ mencionó que su teoría no es completamente segura, ya que al final del día «estoy imaginando, porque me echaron a pito de nada (…) llegan, hacen sus movidas y una queda ahí huérfana».