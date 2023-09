Esta es la nueva participante de Tierra Brava: “Soy como una Junior Playboy en mujer”

Tierra Brava confirmó a una nueva participante. Hablamos de Camila Arismendi, quien a los 19 años ganó el programa ‘Yo soy’ imitando a la cantante Cecilia. 11 años después, esa misma joven regresó para imitar a su ídola en la nueva temporada de ese programa, ahora en otro canal.

Y ahora, con 31 años, Camila se prepara para su mayor desafío, donde por primera vez se podrá mostrar como ella misma. “Nunca me habían ofrecido un reality, y estoy muy feliz. Es la oportunidad más grande que he tenido, me cayó del cielo. Todas las noches yo prendía un incienso pidiendo que me llamaran a un programa. Nunca me han conocido como Camila, y voy a aprovecharlo al máximo, me mostraré tal como soy, sin caretas”.

Oriunda de La Granja, desde hace 13 años Camila imita a Cecilia en shows a lo largo de todo Chile. Así, la intérprete de Puré de papas ha sido parte de toda su vida profesional. Por eso, la muerte de la artista, en julio pasado, la impactó de sobremanera. “Cuando Cecilia falleció me enteré a la 1 am, y al día siguiente amanecí sin voz. Llegué al Caupolicán a despedirla, su manager me pidió cantar para el funeral y no pude, no me salió la voz nunca”.

Pero Camila no solo canta como Cecilia, sino que además le gustan las cumbias, las rancheras y hasta la música urbana, género en el que incluso ha lanzado temas propios. “Escucho de todo, me gusta Pailita, escucho también a Raphael, Camilo Sesto y Américo, toda la música en español. Canto desde los seis años, me gusta mucho cantar”.

Lo otro que le gusta mucho es la televisión, ya que su sueño es llegar a ser animadora. “Me gustaría tener una carrera en televisión, me encantaría ser como la Karen Paola o la María José Quintanilla. Además desde chica veo todos los realities y yo siempre decía que quería estar en uno. Mi favorito era ‘La granja’, porque era campo y tenía competencias”.

Su participante favorito de Tierra Brava

De hecho, su chico reality favorito será uno de sus compañeros de encierro en Tierra Brava. “Junior Playboy es mi favorito. Me encanta su personalidad, me identifico con él. Siempre digo que soy como una Junior Playboy en mujer, me gustaría mucho conocerlo. Creo que me llevaré bien con él, quiero ser su amiga”, afirma, agregando que tiene su misma forma de ser.

“Mi aporte en el encierro va a ser la alegría, porque soy muy chistosa, chispeante y dicharachera. También tengo mi lado ingenuo porque me entrego 100% a las personas y eso a veces me juega en contra, porque me fallan. Soy muy paciente y dejo pasar muchas cosas, pero tengo mi límite. Cuando es mucho, ya me encuentran”, sostiene.

Y aunque las competencias físicas no son lo suyo, dice que está dispuesta a todo. “Yo creo que podría llegar a la final porque soy muy espontánea, alegre y sincera. No tengo espíritu de líder en las competencias, pero soy buena para correr y le pongo empeño”.

En el lado sentimental, Camila lleva una gran pena adentro, pues su único pololo falleció de un tumor cerebral hace cinco años. “Estuvimos dos años y medio juntos, los últimos dos años se los pasó en el hospital. Falleció tomado de mi mano a los 22 años, un 24 de diciembre. Llevé muy mal ese duelo, en depre, adelgacé mucho, estuve muy mal. Recién el año pasado empecé a recuperarme”, dice, y agrega que pese a su dolor dice estar disponible para reencontrar el amor.

“Al principio estaba cerrada a conocer gente nueva porque él fue mi primer amor, pero ahora no. Si se da y me gusta alguien, no me cierro a nada”, asegura.