“Hay que dejar de ver esta w…” Hacen bolsa a Gran Hermano tras masivo repechaje

Este miércoles en la noche se llevó a cabo el esperado repechaje de Gran Hermano Chile, donde los participantes que siguen en competencia, votaron por los excompañeros que querían de vuelta en la casa más famosa del mundo.

Pero sin duda que lo que más llamó del capítulo, es que son ni más ni menos que cinco los jugadores que reingresarán al encierro. Es de esta forma que Francisco ‘Papá Lulo’ Arenas, Sebastián Ramírez, Estefanía Galeota, Alessia Traverso y Francisca Maira, llegarán en los próximos días.

Aunque la cosa no se quedó ahí, ya que al final del capítulo, Diana Bolocco y Julio César Rodríguez, confirmaron que habrá un sexto participante en volver a Gran Hermano Chile. Pues el público ahora debe votar entre los que no quedaron en la placa de repechaje.

Por último, se confirmó que los jugadores que entran a la casa no tendrán la inmunidad que suelen tener los ingresos. Mientras que los cuatro históricos, Constanza, Pincoya, Hans y Jorge contarán con dos semanas en las que no podrán ser nominados.

Las reacciones que dejó el repechaje en Gran Hermano Chile

Tal como se podía esperar, esta decisión de la producción de Gran Hermano Chile dejó más que indignados a los seguidores del reality. Pues muchos acusaron que eran demasiados participantes en regresar y que dejaron al público casi sin poder de decisión sobre los que debían entrar.

“Gente hay que dejar de ver esta wea, lamentablemente cagaron todo el formato”; “No veo más la caga de reality”; “Peor reality de la historia de Chile, formato arruinado”; “si Seba renunció no debiera tener oportunidad de repechaje”; “Porque tantos al repechaje? Que onda la producción de este reality”; “Que fome que vuelvan tantos”; “Sebastián no debió estar ahí…. El renunció”; “Programa estafa, por meses la gente botando su plata para sacar a quien no quería ver” y “Mi pregunta es, tiene derecho a repechaje alguien que renunció? Yo creo que no” dejaron.