«Él me encerraba»: Coni relata malos tratos de Sebastián Ramírez en Gran Hermano Chile

Sebastián Ramírez ha estado en el centro de atención debido a su reciente renuncia a Gran Hermano Chile.

En este contexto, durante el sábado, Constanza Capelli dio a conocer malos tratos que sufrió por parte del popular chico reality.

Cabe destacar que los jóvenes establecieron una relación al poco tiempo desde que Sebastián Ramírez ingresó a Gran Hermano Chile. De este modo, pasaban gran parte del tiempo juntos, sin embargo, protagonizaron fuertes discusiones en diversas oportunidades.

Coni relata malos tratos de Sebastián Ramírez en Gran Hermano Chile

En una conversación con Raimundo, Coni dio a conocer algunas actitudes violentas que tuvo Seba Ramírez con ella.

«Hubo un acercamiento con las cabras que fue real. Una sensación de mujeres, porque sé que entre los hombres se apañan, pero hubo discusiones con Seba que fueron muy fuerte, muy fuertes«, Señaló la integrante de Gran Hermano Chile, según consignó Página 7.

«Cuando veía que él se estaba exaltando, yo me iba, y para él era peor, y yo me iba para que las cosas (se calmaran un poco», añadió

Ante esto, el nuevo participante de Gran Hermano Chile señaló: «Siempre lo mejor es eso, porque cuando te quedas ahí, no paras nunca».

Sin embargo, esto no es todo. Coni siguió hablando sobre el tema. «Entonces, ¿qué hacía Seba? Algo que también hacía mi ex, cuando yo me iba me perseguía, y es lo peor… Yo me venía para acá afuera, y él me seguía y me hablaba fuerte», relató.

“Yo me iba a duchar, y él me encerraba, yo (estando) desnuda. Eso se ve muy fuerte afuera”, agregó la participante de Gran Hermano.

Cabe destacar que en ese preciso momento, la transmisión se cayó y no se pudo seguir viendo dicha conversación.

Además, con la renuncia de Sebastián Ramírez quedan tres integrantes del reality placa. Estas son Vivi, Pincoya y Coni.