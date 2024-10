«No está sola»: Revelan detalles del estado actual de Daniela Aránguiz por caso Jorge Valdivia

En medio de la grave denuncia por violación en contra de Jorge Valdivia, una de las personas que se ha visto afectada con esta compleja situación es Daniela Aránguiz, su exesposa y con quien tiene dos hijos en común.

Pues desde que estalló el caso del comentarista deportivo, se ha mantenido completamente alejada de las redes sociales e incluso está con permiso para faltar a su programa en TV+ ‘Sígueme’.

Y aunque no ha hablado públicamente del tema, el día de la detención de Jorge Valdivia. José Antonio Neme pudo conversar con ella, obteniendo sus primeras impresiones. «Me dice ‘Jose, yo me quiero desmarcar de esto, estoy absolutamente impactada, me parece que la denuncia es súper grave'».

«Me autoriza a que yo transparente esto: me dice que ‘mi rol hoy día es contener a mis hijos, ellos están súper shockeados con todo este escenario’, independiente del resultado que esto tenga», agregó el animador de Mucho Gusto.

Es en este contexto que, en las últimas horas. Cecilia Gutiérrez, panelista de ‘Hay que decirlo’ y amiga cercana de Daniela Aránguiz, actualizó el estado en el que se encuentra junto a sus hijos.

Así se encuentra Daniela Aránguiz por caso Jorge Valdivia

«Yo he hablado con ella, obviamente, en el ámbito de lo privado también», comenzó relatando la periodista. De esta forma confirmando que ha estado en contacto con el nuevo rostro de Mega.

Siguiendo por esta línea, Cecilia Gutiérrez agregó que «ella todavía está en un estado de shock, muy preocupada por sus hijos, muy enfocada en ellos, recibiendo mucha contención. Eso es muy importante. Ha estado muy contenida estos días; no está sola, está acompañada. E insisto, muy enfocada en sus hijos. Eso».