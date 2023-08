Mauricio Isla comparte desolado mensaje: «El día más triste de mi vida»

En estos días, Mauricio Isla está pasando por un difícil momento familiar, ya que su exesposa, Gala Caldirola anunció que tomó la decisión de irse a vivir a España con Luz Elif, la pequeña que comparten en común.

Y durante la jornada de este martes, se llevó a cabo el viaje madre e hija para radicarse fuera del país. Por lo mismo que el futbolista de la selección chilena, decidió utilizar su cuenta de Instagram para dedicarle un emotivo mensaje a su retoña, en este importante momento.

Mauricio Isla y el emotivo mensaje para su hija

«Hoy es el día más triste de mi vida, hace casi un año se fue mi princesa grande y hoy te toca partir a ti princesita pequeñita… Papá seguirá luchando por ustedes y de donde este le pediré a Dios que las cuide mucho», comenzó escribiendo en la red social Mauricio Isla.

Siguiendo por esta línea, el deportista agregó: «MI BEBE LUZ quiero que pienses y sepas siempre que papá está y estará siempre contigo, que mi misión más grande es verte feliz a ti y tu hermanita Martina… Que seas una niña de bien y llena de ilusión en esta vida amor mío».

«Si me necesitas, llámame. No importa si estoy durmiendo, si tengo problema propios o si Estoy enojado.. Si me necesitas y necesitas hablar conmigo siempre voy a estar para ti», continuó.

Para cerrar, Mauricio Isla le dedicó un «buen viaje chiquitita hermosa papá te va a extrañar demasiado».

Tras esto, el ex de Gala Caldirola compartió una historia en la que se puede ver a la pequeña ya dentro del avión, lista para partir, donde le escribió: «buen viaje mi corazón pequeñito».

Hay que recordar que la partida de la española junto a Luz, se da a casi un año de que Martina, la hija mayor de Mauricio Isla, también se fuera del país junto a su mamá, quienes están viviendo en Estados Unidos.