«Increíble cómo un hombre puede…» Gala Caldirola genera feroz debate tras subir foto en topless

Por estos días, Gala Caldirola ha estado más que ocupada con un tema de suma importancia, pues tras estar por nueve años viviendo en nuestro país, decidió tomar sus maletas y junto a su retoña, partir de vuelta a su natal España, para instalarse definitivamente.

Aunque esta situación ya la tuvo en el centro de la noticia, hace solo algunas horas dejó la escoba, luego de compartir una fotito en topless, que al poco tiempo Instagram borró.

Frente a esto y luego de darle un leve retoque, la modelo española publicó una sentida reflexión al respecto. «Borraron la foto original por que parece que en esta nueva sociedad virtual es un escándalo que las mujeres tengan pezones. Y como a ellos no les gusta vernos libres y brillando… Aquí la tienen otra vez y con más glow ✨😜FREE PINK SKIN 💗».

Gala Caldirola se llenó de mensajes tras su topless

Como era de esperar, la nueva postal consiguió al poco tiempo más de 57 mil me gusta y cientos de comentarios por parte de sus seguidores, los que no dudaron en comenzar un fuerte debate sobre la libertad de las mujeres para mostrar sus pechos.

Un ejemplo de esto es Begoña Basauri, la que le escribió: «Cuando la subiste me fijé que llevaba 23 minutos publicada y te prometo que pensé, cuantos minutos más se van a demorar en denunciar esta imagen. Nos escandalizamos con cosas tan particulares y con otras hacemos la vista gorda #freethenipple ( . ) ( . )».

Mientras que otros usuarios también comentaron sus opiniones. «Borraron la foto por que vivimos en una sociedad de TARAD@S! 🙃»; «No se trata de libertad, ni de escandalizarse… Sino que de respeto siento yo! Y si uno quiere mostrar un poco más también imagino qué hay otras plataformas y día a día luchamos por respeto hacia nosotras y siento que este tipo de publicaciones quizás están un poco de más, y no lo digo solo por el género femenino sino para ambos.»; «No es necesario mostrar tu cuerpo, a quien no quiere verlo 🤷🏽‍♀️ ridicula»; «..pero cual es la idea de andar calentando varones?»; «increíble cómo un hombre puede mostrar sus pezones y no pasa nada, pero lo hace una mujer y todos se escandalizan» y «No es eso Galita, hay Filtros y Censura ante desnudos, todo normal… Todos lo saben».