Luis Miguel en Chile: Filtran detalles de su diagnóstico médico

Luis Miguel ya lleva tres conciertos en nuestro país, donde ha dejado locas a todas sus fanáticas vueltas locas con el repertorio que ha mostrado en los shows. Pero un mensaje que se repite entre los asistentes, es que han notado al mexicano tosiendo mucho y haciendo cantar más al público.

Hay que recordar que el pasado domingo, Cecilia Gutiérrez contó en exclusiva en su cuenta de Instagram que el artista había terminado en urgencias de una clínica capitalina, a las pocas horas de llegar a nuestro país.

«Luis Miguel habría sido llevado a urgencias. El cantante habría asistido a urgencias de una clínica del sector oriente porque se encontraría con un cuadro gripal», escribió en una historia la periodista de farándula.

Eso sí, al poco tiempo, la propia Cecilia Gutiérrez aclaró que este cuadro no ponía en riesgo los 10 conciertos del intérprete de ‘La chica del bikini azul’ en Chile. «El Sol está bien por si acaso. Es un estado febril, pero no significa que cancele sus conciertos. Son los cambios de temperatura».

Filtran el diagnóstico de Luis Miguel

Y ya pasados unos días desde la llegada de Luis Miguel a nuestro país, es que la panelista de Zona de Estrellas, dio a conocer nuevos detalles de los motivos que lo llevaron a llegar al centro asistencial.

«Luis Miguel el fin de semana efectivamente fue a la clínica de Las Condes, de urgencias, porque se sentía mal. Estaba con dolor de cuerpo, de pecho, de garganta y fiebre. Ahí fue atendido y sometido a un escáner de tórax. No sólo estaba con esa bronquitis que él arrastraba desde Argentina, en Argentina incluso se podría especular que se podrían cancelar los shows porque estaba resfriado y agripado. Además, Paloma y él no estaban bien, aseguraron en la clínica, que en el hotel en el que se hospedaban en Argentina, habían limpiado con un líquido que les provocó una reacción. Así que ese es el panorama de Luis Miguel, es una bronquitis su diagnóstico», afirmó Cecilia Gutiérrez.

Siguiendo por esta línea, aseguró que no existen planes por parte de la productora en cancelar alguna de las fechas en nuestro país.

«El tiene en el hotel reserva hasta el 12 de septiembre, a pesar de que sus conciertos son hasta el seis. No se le ha visto ni la nariz, no sale, tiene contratados guardias privados. No ocupa la seguridad del hotel así que siempre está vigilado» cerró.