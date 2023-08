«Estoy chata de sus privilegios»: Destrozan a Gran Hermano por dejar a Lucas tras su renuncia

Desde el miércoles que la noticia en Gran Hermano Chile es la renuncia de Lucas Crespo, quien tras haber intentado renunciar en una ocasión anterior, en esta ocasión, incluso llegó a ratificar su salida del reality de CHV.

En aquel momento, el joven de 23 años, aseguró que se debía a motivos de salud. «Me quiero ir, de forma definitiva ya. Estoy pa’ la cagá. Me despierto con dolores, la rodilla no me da más. Me reactivé una hernia que tenía hace tiempo».

Siguiendo por esta línea, Lucas agregó que «me metí a esto porque quería cumplir mi sueño del deporte… y estoy desbaratándome acá dentro. Estoy todo el día pensando en el dolor y vivo pensando en que me duele, lo paso mal y estoy con la cabeza en otro lado. Si voy a estar así acá, prefiero no estar. Esta vez no cambio de opinión».

Pero cuando todos pensaban que su salida ya era inminente, en las últimas horas se arrepintió y pidió en medio de la gala una nueva oportunidad para quedarse. Instancia en la que Diana Bolocco y Julio César Rodríguez le dijeron al participante que tenía que hablar con el «Gran Hermano», para que tomara la decisión.

«Me quiero quedar acá» afirmó, ya que ahora «siento que ahora tengo un propósito», mencionando que «quiero hacer algo bueno de esto». Junto con indicar: «Me quiero quedar acá, porque están mis amigos, esta es una oportunidad de puta madre».

«Perdón, no voy a venir más a renunciar» afirmó Lucas, además de asegurar que espera tener un «cambio radical» en su paso por el programa. «Si me echan, que me eche la casa, el público, como son las reglas» cerró, antes de que Gran Hermano aceptara su arrepentimiento.

Público indignado con Gran Hermano

Como era de esperar, los seguidores del programa, no se mostraron para nada felices con la decisión de mantener a Crespo en el reality, pues afirmaron que «gastaron» dos capítulos en su renuncia, para que al final se arrepintiera.

«Apenas lucas esté en placa hay q echarlo, ya estoy chata de sus privilegios»; «me sigue impresionando demasiado que Lucas renuncie semana por medio y que producción no lo sancione ni lo meta a placa»; «Lucas siendo el favorito de la producción»; «Más de la mitad del programa perdido por el show de Lucas» y «Dejan a Lucas quedarse luego de su ‘decisión final'» dejaron.