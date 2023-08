Daniela Aránguiz se confiesa tras polémica separación: «Me duele con el alma»

Este jueves en la noche, Daniela Aránguiz estuvo invitada a El Purgatorio, donde se confesó donde varios temas de su vida personal. Pero sin duda que el tema que todos esperaban era el de su comentada separación con el exfutbolista Jorge Valdivia.

Hay que recordar que unos meses atrás, la pareja estuvo en el centro de la polémica, esto luego de que se diera a conocer que habían decidido terminar tras casi 20 años de relación. Quiebre que al final no resultó amigable, ya que comenzaron a sacarse los trapitos al sol a través de redes sociales.

Por lo mismo que, durante su participación en el programa, Daniela Aránguiz aprovechó de sincerarse sobre lo que ha sido el proceso de divorcio en medio de la ola de noticias que han aparecido sobre ambos.

Daniela Aránguiz cuenta la firme de su divorcio

En primer lugar, la panelista de Zona de Estrellas, aprovechó de darle un consejo a las mujeres que están pasando por una situación similar a la suya. «Muchas veces nos sentimos feas, nos echamos la culpa de la infidelidad. Le quiero decir a todas las mujeres que están pasando por lo que pasé, que no tenemos la culpa».

Siguiendo por esta línea, agregó que «uno no se casa para un rato, uno se casa porque uno está realmente seguro de esa persona (…) A Jorge lo amé con todo lo que daba mi corazón, pero llega un momento en que ya no quería aguantar más».

Para cerrar, Daniela Aránguiz afirmó en el estelar de Canal 13. «A mis 30 años me di cuenta que Jorge nunca estuvo enamorado de mí. Me duele con el alma. Ahora si me preguntas si yo volvería a vivir cada lágrima, porque la gente no vio muchas cosas, si yo tuviera que vivir todo lo que viví de nuevo por tener a mis dos hijos que yo tengo ahora, lo volvería a hacer».