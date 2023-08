El Chacotero Sentimental llega con historia de aquellas: «Soy ternerito, pero me gusta gastar, para que me traten bien» Este pastelito de 19 años, le reveló al Rumpy en El Chacotero Sentimental que gasta al menos 700 lucas por fin de semana en el norte del país para visitar a las cariñositas y no aporta ni uno en su casa

Por Equipo Corazon.cl