De Resistiré a Gran Hermano Chile: Este sería el nuevo participante del reality

La jornada de este miércoles, se anunció que tres nuevos participantes se sumarán a Gran Hermano Chile. Esto luego de semanas de especulaciones de que Chilevisión está buscando alargar el reality, con el fin de competir con Tierra Brava.

Es en este contexto que, tras mostrar las primeras pistas de las dos nuevas chiquillas que ingresarán al encierro. Mientras que en el estelar, se sumó el hombre, a quien describen como «cantante, trotamundos, y maestro en el arte de la seducción».

A raíz de esto, es que varios portales de farándula, filtraron la identidad del nuevo participante de Gran Hermano Chile, tratándose de un viejo conocido para los fanáticos más acérrimos de los reality show de nuestro país.

¿Quién es el nuevo participante de Gran Hermano Chile?

Hablamos de ni más ni menos que de Fede Farrell, quien se hizo conocido en nuestro país en 2019, gracias a su participación en Resistiré, reality de Mega, donde también saltó a la fama Ignacia Michelson, quien sería otra de las nuevas jugadoras.

Se debe recordar que el argentino armó noticia dentro del encierro, gracias a la relación que comenzó con Tere Kuster, quien entró de pareja con Gabriel Martina.

Luego de su paso por Resistiré, Fede decidió hacer un especial viaje desde México a Argentina en bicicleta, el que compartió a través de su cuenta de Instagram, la que acumula más de 854 mil seguidores.

«Estoy desempleado, soy un bicivagabundo. Tuve una vida adulta muy bonita, muy privilegiada, nunca me faltó trabajo (…) tuve una carrera que me daba plata, no me faltaba nada. Económicamente, tenía todo lo que necesitaba para vivir bien, pero una insatisfacción muy grande», afirmó el cantante en la red social.

A pesar de que aún no se confirma que Fede Farrell es el nuevo participante de Gran Hermano Chile, varios portales de farándula ya lo dieron por hecho, e incluso la mañana de este jueves, se le vio en el aeropuerto, camino a Buenos Aires.