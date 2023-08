Daniela Aránguiz y Adriana Barrientos dejan la grande con fuerte pelea en medio de programa de TV: «Se puso celosa»

En el reciente episodio de «Zona de Estrellas» de Zona Latina, Daniela Aránguiz y Adriana Barrientos protagonizaron una potente discusión en medio del espacio televisivo.

Para entrar en contexto, todo partió cuando en el estudio estaban conversando sobre las fuertes palabras de Paty Maldonado y Catalina Pulido en contra de Alejandra Valle, luego de que esta última hiciera bolsa a José Luis Repenning por un despacho en medio del sistema frontal que azotó a la zona centro sur.

Pues resulta que en dicho momento, Daniela Aránguiz dijo que «las mejores copitas de champagne me las he tomado con la Catita Pulido, qué simpática, me encanta».

Lo cual, al parecer no le hizo mucha gracia a «La Leona» y arremetió con todo. «¡Uy! Ahora cómo te va a gustar la Cata Pulido, tú mejor amiga. Yo ya me voy al Congreso a buscar a Maite Orsini».

Ante esto, Aránguiz empieza a molestarla diciendo: «Se puso celosa, se puso celosa».

La potente discusión entre Daniela Aránguiz y Adriana Barrientos

Mientras ambas panelistas disparaban una tras otras, el periodista invitado, Jon Reyes, expresó que sentía cierta «tensión». Es por esta razón que el animador del espacio, Mario Velasco, comentó que había salido una noticia sobre una supuesta pelea en distintos medios de comunicación.

A lo que Adriana Barrientos responde sin filtro: «Sí, así es, para qué preguntan cosas sí ustedes estaban acá», sostuvo, dando por hecho el asunto. Aquí es cuando la ex chica Mekano saca las garras y afirmó que «la Adri necesita salir en un diario para que la inviten en el programa del 13 (El Purgatorio), por eso se está peleando conmigo».

A lo que Barrientos responde consultando: «¿Tú crees que necesito colgarme de ti para ir a ese programa?».

Tras ello, Daniela Aránguiz le contesta de forma irónica que lo está haciendo tal cual por el motivo que señaló antes. Y para dar por zanjada la pelea, el animador mandó el programa a una pausa comercial.