«¿Ustedes creen que me afecta?»: Vale Roth responde a críticas por el cuidado de su hija

Por estos días, Vale Roth está más que chocha con su retoña, ya que tras tenerla por dos semanas internada en la clínica a raíz de un problema de salud desde su nacimiento. Hace unos días recibió el alta médica, así que ya la tiene en casa para cuidarla como corresponde.

Es a raíz de esto, que la influencer se ha dedicado a subir diversos registros desde que pudo llevar a su retoña a su hogar. Fue en esa misma línea que Vale Roth fue cuestionada por la forma en la que está criando a su pequeña.

«Funciona, prendí el secador y se quedó tranquila», indicó Vale Roth hace unos días mediante su Instagram, previo a que una cibernauta no dudara en criticarla.

«Estás mal, cómo va a quedarse callada con tanto ruido»; «La acostumbraste mal»; «Vale, estás mal, mis hijos dormían a las 9 y solo despertaban una vez y ya, hasta las 6 am», fue la serie de mensaje que le mandó la mujer a Vale Roth por chat interno.

Frente a esto, según rescató Página 7, la bailarina lanzó sin filtro: «¡qué odiosa, señora! Déjese de huevear», contestó.

Vale Roth se confiesa tras pesados comentarios

«Igual yo sabía que me iba a pasar esto, que me iban a criticar algunas… pero son muy pocas, la mayoría tira pura buena onda; bacán», continuó señalando la exgimnasta en su cuenta de Instagram.

Siguiendo por esta línea, Vale Roth agregó: «E2ra obvio que me iba pasar esto si yo también me expongo. Si yo quisiera que nadie opinara de mí, no subiría historias y eso. Así que obvio si subo cosas de la Anto me expongo a que opinen, bien o mal, la mayoría son buenas en todo caso (…) Me da lo mismo. Imagínense que de mi opinan que tengo quince años, estoy acostumbrada a que hablen, siempre», manifestó con su retoña en sus brazos.

«¿Ustedes creen que me afecta? No, no me afecta, yo lo subo para que vean como es la gente y para que se rían igual un poco, chistoso. Estaría muerta si pescara todos los comentarios que hacen de mí. Imagínense todo lo que han hablado durante mil años, estaría muerta po’ chicas. No pesco nada», remató.