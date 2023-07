«Qué pena por ellos»: La feroz defensa de Karen Bejarano a Jean Philippe Cretton

Jean Philippe Cretton ha estado en el centro de la noticia durante los últimos días, pues lo descubrieron besando a otra mujer, lo que lo llevó a dar a conocer públicamente su quiebre con Pamela Díaz.

A partir de esto, comenzaron a circular una serie de rumores sobre supuestas infidelidades, con una mujer incluso asegurando que tenía fotos íntimas de él. Lo que de inmediato le trajo una serie de críticas por parte de los usuarios de redes sociales, los que no dudaron en arremeter en su contra.

Por lo mismo que, Jean Philippe Cretton recurrió a las redes sociales para salir a defenderse de todo el acoso al que se enfrentó en el último tiempo.

«Creo que hay intenciones que, por decir lo menos, dudosa de algunas personas de transformar esto casi como en un linchamiento público, una funa», comenzó señalando a través del video.

Además de agregar que «todo lo que se está diciendo es falso, es grave y es hiriente. Hablan descriteriadamente sin chequear la información. Tengo una hija que en algún momento va a leer todas estas noticias y me parece injusto, porque no soy la persona que están describiendo. La cronología de la relación que tuvimos con la Pame la sabemos nosotros, con errores y aciertos. Si la intención es lincharme y convertirme en alguien que tiene que salir de la televisión, háganlo, pero jugando limpio. Lo que están haciendo ahora es una mariconada y no tiene otro nombre».

La férrea defensa de Karen Bejarano

Tras compartir estas sentidas palabras, Jean Philippe Cretton se ha llenado de comentarios de ánimo por parte de otras figuras de la televisión como Diana Bolocco, Millaray Viera, Cristián Riquelme, Julián Elfenbein e incluso su propia ex pareja, Pamela Díaz.

Pero uno de los que más llamó la atención es el de Karen Bejarano, pues la chiquilla se sumó con una potente reflexión sobre todas las personas que se dedican a criticar sin pensar en lo que pueda estar viviendo la otra persona.

«Hay tanta gente herida por ahí, sin un diagnóstico y mucho menos un tratamiento, dispuesta a lanzar su m13rd4 con ventilador. Se sienten con todo el derecho de juzgar las vidas ajenas, solo porque eres una persona pública…», escribió.

Siguiendo por esta línea, Karen Bejarano agregó «que rabia y la misma vez que pena por ellos que se atreven a juzgar la vida de otros porque no son capaces de poner atención en sus propias heridas porque se irían a la súper xuxa! Te quiero mucho y nadie tiene derecho a juzgar una historia que no es suya».

«Acá estamos con @juanpedrotv y el Guille para subir los ánimos, con todo nuestro cariño y amistad», cerró la chiquilla.