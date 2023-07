Gran Hermano Chile: Cuarta eliminada dijo adiós con cifra récord

La noche de este domingo Gran Hermano Chile volvió a ser el foco del espectáculo nacional, puesto que se vivió un nuevo proceso de eliminación.

En este sentido, una de las concursantes que se había ganado el odio y se había convertido en una de las favoritas para decirle adiós al reality durante esta semana había sido Maite Phillips, quien finalmente terminó por abandonar la casa con una altísima cantidad de votos en contra: 90,04 %.

Recordemos que durante estos días se pudo apreciar a gran parte de la audiencia haciendo campañas para sacarla del espacio. Pero ¿Por qué tanta mala onda?, todo comenzó a raíz de los cuestionables comentarios que hizo en contra de Coni Capelli y Trini Cerda, diciendo que «como que la veo y me dan ganas de pegarle un combo. Pero no me cae mal». Dichos que incluso, hicieron que su pololo Tomás Salamé, se refiriera al tema afirmando que «Nos han llegado hasta amenazas de muerte al Instagram de Maite, a mi Instagram: ‘La esperamos cuando este afuera’».

Así fue la eliminación de Maite Phillips en Gran Hermano

La placa de eliminación tuvo como las más votadas a Maite y Fran Maira, quienes quedaron frente a frente. «Por decisión del público se va de la casa más famosa del mundo y se convierte en la cuarta eliminada de Gran Hermano Chile… Maite», anunció Diana Bolocco. Lo que hizo que Viviana, su amiga, estallara en llanto debido a que era su principal sostén dentro del espacio.

Pero eso no era todo, ya que lo que más llamó la atención fue la votación casi unánime, que tuvo a Maite con más del 90 por ciento de los votos en contra, mientras que Francisca Maira sólo tuvo un 9,96 por ciento.

Cabe destacar que este lunes la segunda mujer eliminada de Gran Hermano aterrizará en el país para hablar sobre la experiencia en su encierro junto con los miembros del panel.