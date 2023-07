Fran García-Huidobro se lanza contra José Antonio Neme por crítica a Gran Hermano: «Te quiero avisar que…»

Hace un par de días, José Antonio Neme se refirió a la apuesta de Chilevisión, donde no se guardó nada y crítico sin filtro a Gran Hermano Chile. En este sentido habló sobre la situación que ha tenido que vivir «Bigote», el perro de la casa y del formato en sí.

Dicho esto, el animador se descargó: «Que se encierren unos pelotudos por plata ya lo encuentro una estupidez. Pero allá cada cual lo que quiere hacer con su vida. Pero que encierren animales y, más encima, los maltraten, no sé, a mí te juro que me indigna».

«Yo soy antirepetición, anti todo eso que es una forma desgastadísima. A la televisión chilena le faltan procesos creativos. Y me incluyo, incluyo a los formatos donde he participado. Soy súper crítico también con la pega que hacemos nosotros», agregó el comunicador.

La respuesta de Fran García-Huidobro sobre ácida crítica a Gran Hermano

En este contexto, Fran García-Huidobro, panelista del programa, decidió salir al paso para contestar la feroz crítica del periodista. Aunque no lo nombró, dejó en claro que se estaba dirigiendo hacia el.

«He leído (que) un rostro de otro canal, (dijo) ‘qué feo los realities’. Te quiero avisar, amigo, que tu canal está preparando un reality, el que va a salir en dos o tres meses más», expuso durante una transmisión en Twitch.

Acto seguido, agregó: «Así que vas a tener que agarrar tus palabras, hacerlas en una cartulina un lulito… y bueno, ahí verás qué haces con eso, porque en esa parte no me voy a meter».

Pero esto no quedó ahí, puesto que la «Dama de Hierro» señaló que no le parece estar «rasgando vestiduras porque estamos haciendo un reality, que es una bomba en las redes sociales y todas las plataformas».

«Nunca he escupido al cielo porque no me gusta, soy muy asquienta… pero, ¿has cachado cuando lo ves venir de vuelta? Yo guardaría silencio y esperaría cuáles son los planes que tu canal tiene respecto a la telerrealidad», estalló con todo, según consigna La Cuarta.

Por otra parte, Fran García-Huidobro también se dio el tiempo para hablar sobre la transformación de la pantalla chica, recalcando que debido a Gran Hermano «va a cambiar las formas de medir las audiencias. El rating de la TV es una cosa y lo que pasa en Twitter, Instagram, TikTok, Youtube y Twitch (es otra). Será muy distinto a lo que era cuando yo hacía televisión».

«Estas plataformas llegan a públicos a los que la TV abierta aún no llega. Creo que los canales van a ir a por eso y me siento muy orgullosa de pertenecer a la primera camada que se metió con todas las redes y la nueva generación de consumidores de medios», complementó.

Y para cerrar, transparentó sus razones para no dar el nombre de la persona a quien se dirigía. «Como diría Moria Casan: ‘Para qué dar la entidad, él ya sabe quién es’… y me puede responder cuando quiera, aquí estoy».