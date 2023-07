«Él iba a salir perdiendo»: Fran García-Huidobro cuenta la firme de su salida del estudio de Gran Hermano Chile

En el último capítulo de Gran Hermano Chile, se vivió un tenso momento en el estudio, pues cuando iba a comenzar la entrevista a Fernando ‘Bambino’ Altamirano, el último eliminado. Es que Fran García-Huidobro sorprendió al público con una radical decisión.

Resulta que la panelista del reality confesó que no quería estar ni un minuto más cerca del joven de 25 años. «Voy a tomarme una atribución que podría costarme la pega. No me gustaría tener ningún tipo de conversación con Fernando».

Tras esto, lanzó sin filtro que Bambino «fue eliminado de la casa, según mi humilde opinión, por tres razones: por flojo, por machista, pero por paliza, por las cosas que dijo sobre Bigote».

«No quiero interactuar porque no tengo nada que ver ni quiero tener nada que ver con una persona que se refiere así a los animales», cerró Fran García-Huidobro. Antes de agarrar sus cosas y abandonar el estudio de Gran Hermano Chile.

Fran García-Huidobro explica sus dichos contra Bambino

Es en este contexto que a las pocas horas, la opinóloga recurrió a sus historias de Instagram para lanzarse sin filtro contra Bambino. «Estuvo difícil el capítulo de hoy. Les confieso que estuve desde anoche pensando cómo iba a enfrentar esto, cómo me iba a sentar con él a discutir de las razones por las cuales fue eliminado de la casa».

Junto con esto, afirmó que su decisión de dejar el set «fue la mejor, porque yo soy polvorita, enojona y caliente. No quería enfrentarme en un ‘cara a cara’ con Fernando, en el que ―evidentemente― él iba a salir perdiendo».

«Creo que le dije mis razones… las comenté en general y traté de ser super respetuosa. Yo sé que mi cara a veces representa lo contrario, pero siento que evité un dolor innecesario y fue la manera que tuve de zafar», continuó Fran García-Huidobro.

Para cerrar, la comunicadora confesó que «después de eso preferí irme del estudio, porque sí… porque no quería estar ahí. Sé que él después se deshizo en disculpas. Y entiendo que es un chico joven, que no se dio cuenta de lo que había hecho, pero a mí me ponía de muy mala onda tener que conversar con él».