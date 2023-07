El Chacotero Sentimental trae traumática historia: «Estaba en llamas, pero no le funcionaba el sistema» "Decepcionada de la vida" llamó toda frustrada al Rumpy para contarle que a sus 34 años de vida, no ha tenido mucha suerte en las cosas del amor. Sin embargo, cuando creía que el chispazo de luz llegó, el sistema del compadre no funcionaba y eso la hizo entrar en un dilema que le hizo caldo de cabeza...