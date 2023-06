«Jamás existimos para ella»: Nietos de Mónica Ramos se sinceran tras fuerte funa

Ni una semana lleva al aire el reality Gran Hermano Chile y una de sus participantes más populares, Mónica Ramos, recibió una funa en redes sociales que dejó la escoba entre los seguidores del espacio.

Resulta que ni más ni menos que sus nietos publicaron a través de sus historias de Instagram las razones para «no idolatrar a personas que no conocen» y tratarla de «encubridora» de su hijo, por no pagar la pensión alimenticia.

La versión de los nietos de Mónica

En una conversación con Página 7, los nietos de la integrante del reality: Daniela e Ignacio Castro, aseguraron que es su abuela paterna y no podían creer cuando vieron su participación en Gran Hermano.

En ese contexto, expresaron que no podían creer que su abuela estaba en la televisión, más aún cuando se dieron cuenta del masivo apoyo que recibió Mónica tras su ingreso. «Esa señora es mi abuela, pero jamás le he dicho así. Es la mamá de mi papá (Héctor Espinoza Ramos), un papito corazón que le debe 22 millones a mi hermano, hay demanda hace años y no ha pagado nada».

La nieta agregó que «soy testigo cómo ella ha encubierto a su hijo. Además, somos tres hijos, en el video menciona solo a dos de sus nietos (hijos de mi tía), porque nosotros jamás existimos para ella» contó en la funa por Instagram.

La historia detrás de Mónica

En la entrevista con Página 7, dieron a conocer su enojo de años. «Siempre hemos sentido indiferencia por parte de ella y las personas de su familia. Esto al saber que hay una demanda en curso y por su parte no hacen nada. Todo lo contrario».

Daniela explicó que «ella siempre fue la defensora de su hijo, nuestro padre. Esto, sabiendo que debe millones de pensión alimenticia».

En esa misma línea, comentó sobre Mónica Ramos: «negó que su hijo viviera en la casa siendo que lo refugia, negó la solicitud de mediación, lo que derivó en la demanda de pensión de alimentos hecha por Ignacio».

«Ha hecho amenazas a mi madre en la feria donde trabaja y han negado desde siempre la entrada de mi hermano mayor (Gino) en su casa, excluyéndonos de todo su núcleo familiar», agregó.

Los deseos de los nietos

Respecto a las expectativas de Mónica en el programa, Daniela solo mencionó que quiere visibilice la real situación. «La gente debe saber que detrás de lo uno ve en TV, no es todo ‘simpatía’ y ‘carisma’ por un personaje. Detrás de eso hay familia a la que ha dañado, queremos que la gente sepa que es una encubridora de un papito corazón».

Para finalizar, reveló que nadie de la familia los ha contactado, «Si ve la funa, me gustaría que reconociera que todo esto es verdad y que se encargara como madre de hacer el bien para su hijo y sus nietos», cerro Daniela