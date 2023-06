«Puedes hacer lo que quieras, pero…»: esta fue la respuesta de Chino Ríos a Daniella Chávez

El día lunes, Daniella Chávez expuso en sus redes sociales la situación inusual que habría tenido con Marcelo «Chino» Ríos.

A través de una funa en su cuenta personal, la ex conejita Playboy filtró unos audios que esclarecían la situación. «Yo te doy una entrevista a ti, y te cuento todo lo que está pasando, pero tú me das una noche contigo los dos solos, donde tú quieras» fue lo que le dijo el exnúmero uno.

La rubia agregó que «jajaja ¡pobre! Cuando creen que con dinero pueden tener todo y no sabe que me va muy bien en la vida, y no necesito acostarme con idiotas» señaló, rechazando rotundamente la propuesta sexual que le habría propuesto a la influencer.

Frente a esto, durante las últimas horas, Chino Ríos dio a conocer su postura y aclaró la situación.

Marcelo Ríos se defendió

La periodista Cecilia Gutiérrez se contactó con el extenista para conocer su versión de este conflicto, y efectivamente afirmó haber enviado ese audio, pero aseguró que jamás la trató de prostituta.«El audio es real, es él», señaló Cecilia.

Otra de las afirmaciones que entregaría Marcelo Ríos refería a hablar incluso sobre Mauricio Israel, según se escuchaba en el audio.

Cecilia Gutiérrez insistió en que «Marcelo dice que en ningún momento la trató de prostituta, que nunca ocupó esa palabra, que no le ofreció dinero, un pago ni le preguntó si cobraba o no, nunca hubo un atisbo o insinuación de tratarla de prostituta».

Según consignó Página 7, la periodista agregó que «incluso me enviaba los mensajes donde ella le dice «te voy a funar» y él le responde: «yo sé que no eres prostituta, si te dije eso, es en onda de chiste, te pido perdón. Yo nunca he hablado mal de ti».

Una vez que Chávez le aclara que hará pública la situación, el extenista le habría respondido, «puedes hacer lo que quieras, pero esa no fue mi intención» cerró.

Además, lo que complementó Cecilia Gutiérrez fue «lo que dice Marcelo es que este mensaje es antiguo, que él estaba separado en esa época de Paula Pavic. Ellos están muy bien en estos días, están arreglando sus diferencias, y que le parece que esta funa es por querer hacer daño, y que no tiene ningún otro fin».