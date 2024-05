La potente confesión de Soledad Onetto tras convertirse en madre: «Por primera vez tengo miedo a morir»

En febrero pasado, Soledad Onetto se convirtió en mamá por primera vez, con la llegada del pequeño Borja. Y en estos días retomó sus labores en la conducción de T13, por lo que muchos se preguntan cómo han sido sus primeros meses de maternidad.

Durante una entrevista con El País, confesó que durante una visita al pediatra, confesó que sentía un gran temor con relación a su hijo, recibiendo una respuesta que no se esperaba y que la dejó pensando.

«La primera vez que fuimos a la pediatra, ella me dice: ‘¿Cómo estás?’ Estoy bien, le dije, pero básicamente tengo miedo a que se ahogue. Es mi miedo permanente, constante, de noche, de día. Y me dice: ‘Te tengo una mala noticia. Desde aquí en adelante ese miedo solo va a mutar, porque va a permanecer hasta el día que te mueras'», relató Soledad Onetto.

El gran temor que comenzó en Soledad Onetto

Tras esto, es que la comunicadora explicó más en extenso lo que siente, revelando que ahora apareció un nuevo miedo que no había sentido antes. «Y eso es una parte de ser madre, aunque por supuesto que no es todo. Y a lo mejor algo que lo describe bien, es que por primera vez tengo miedo a morir».

Siguiendo por esta línea, Soledad Onetto agregó: «Una vez lo dije ante un grupo y se sorprendieron mucho. Dije: ‘Si la vida me quiere llevar hoy, que me lleve. Porque realmente he hecho todo lo que he querido, no hay nada en que me haya restringido o no haya alcanzado un sueño'».

«He hecho todo, no solo en lo profesional, sino personalmente también. Me he enamorado, he estado cerca de mis padres, he participado en fiestas, recitales, he sido realmente muy feliz. Pero ahora, por primera vez, por Borja, tengo miedo a morir, miedo a que mi hijo se quede sin mí. Y por él quiero vivir la mayor cantidad de tiempo posible» cerró.