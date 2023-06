«Me pareció tan violento»: Destrozan a Benjamín por discusión con Rubén en Gran Hermano Chile

Este domingo se estrenó un nuevo capítulo de Gran Hermano Chile, donde Benjamín Lagos se convirtió en el primer eliminado del reality, por votación del público. Pero antes de su salida, el chiquillo se ganó todas las críticas por una discusión con Rubén Gutiérrez.

Resulta que mientras ambos conversaban con Alessia, Francisco y Hans sobre la educación, las oportunidades y el sufrimiento de las personas. En ese momento, la joven mencionó que «como que uno no puede tener opinión, si no has sufrido el concepto que la otra persona piensa que es sufrimiento».

Frente a esto, Benjamín señaló: «Imagínate lo fuerte que es decir ‘yo he sufrido más que tú’ y con eso darte el derecho a hacer todo: el derecho a estar triste, el derecho a sentirte más mal, el derecho a quedarte en tu cama echado».

«El punto es la cantidad de sufrimiento que cada persona tiene. Cuando entiendes que cada persona sufre distinto, cambia todo y escuchas todo» agregó.

Momento en el que Rubén se metió a la conversación, indicando que «yo hablo de como de sufrir más, pero de forma individual». Instancia en la que Benjamín lo interrumpió para decirle «uno no sufre más a nivel individual tampoco, ¿Qué es para ti sufrir más? ¿Qué persona sufriría menos que tú?».

Frente a esta situación, Rubén le respondió que «Una persona que tenga una vida tranquila y relajada, (…) las facilidades que tiene en todo, recursos, cercanía. Yo no puedo decir que los hijos de Shakira, un ejemplo, conmigo».

La tensa discusión de Benjamín y Rubén

Mientras que Benja salió a cuestionar a su compañero en Gran Hermano: «¿Los hijos de Shakira, tú crees que lo pasan bien viendo como sus papás se pelean por redes sociales por todo el mundo?», continuando «¿Ya, entonces? No eres quién para juzgar su sufrimiento».

«Mi papá puede llegar el día de hoy y decir ‘te paso toda mi plata, te paso lo que he ganado’, mi papá vive muy bien, ‘pero tú devuélveme a mi hijo’, ¿crees que lo dudaría?», siguió Benja.

«A mi papá se le murió un hijo. ¿Es no es un sufrir más porque tenemos más plata, porque vivimos más? ¿No es sufrir más o menos? Te lo pregunto. ¿Mi papá está sufriendo menos porque se le murió un hijo, pero está viviendo en una casa de tres pisos?» lanzó el tiktoker.

Tras esto, Rubén le quiso decir que eso no era lo que quería decir, pero Benjamín no paró con sus cuestionamientos. «¿Por qué el sufrimiento económico es peor que el sufrimiento social, melancólico y espiritual, por qué es peor? ¿Por qué tu crees que las cosas materiales dan…?».

Para cerrar, Alessia le preguntó a Rubén si se sentía atacado, a lo que el chiquillo respondió que no, pero el influencer volvió a tomar la palabra y dijo «nadie está atacando a nadie acá».

Pese a esto, el público terminó indignado con los dichos del joven de 22 años, por lo que no dudaron en llenarlo de críticas y sentirse bien por su eliminación del reality.

«Esto es demasiado fuerte!!! ojalá lo muestren en el programa, Benjamín no dejaba exponer el punto de Rubén y empezó a victimizarse con la pérdida de un hermano» y » me pareció tan violento la manera que el otro weon se dirigía a Rubén, como Ctm vas a comparar eso».