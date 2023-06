«Me destroza el alma»: Aylén Milla revela triste situación que vivió su mamá en medio de su tratamiento

Desde que Aylén Milla dio a conocer que tiene cáncer de mama triple negativo, se ha dedicado a compartir a través de Instagram, cómo ha lidiado con la enfermedad, pasando por los momentos más complicados e incluso algunos datos de belleza que la hacen sentir mejor.

Pero recientemente, la argentina dio a conocer una situación bastante complicada que sufrió en las últimas horas, esto luego de que sus padres llegaran a acompañarla a la clínica a uno de los tratamientos a los que debía someterse.

Resulta que a través de sus historias de Instagram, relató lo mucho que estos se han visto afectados por su enfermedad, especialmente su madre, quien no pudo soportar verla así.

La desgarradora confesión de Aylén Milla

Para comenzar, escribió en una foto donde se luce completamente al natural que «como hija, se me rompe la p*** alma de ver a mi mamá y a mi papá sufrir con mi enfermedad».

«Ver efectos físicos en ellos por esto, me destroza el alma en pedazos. Intentan ser fuertes y yo también lo intento (lloro a escondidas)», continuó con su relato Aylén Milla.

Siguiendo por esta línea, relató qué es lo que ocurrió con su madre. «Hoy tuve que ver desmayarse a mi mamita en la clínica mientras estábamos dentro de la sala de ecografías mamarias».

«No pudo con el dolor y perdió su consciencia. Me partió el corazón ver sus patitas doblarse mientras la sostenían las enfermeras. Todo por mí», confesó en la publicación.

Posteriormente, aprovechó de hacer una reflexión sobre lo que atraviesan sus seres queridos que la acompañan en este momento. «Que quiero decir con esto, que duro es como acompañante acompañar, en estos casos. Familar, pareja, amistades».

«Qué Dios bendiga a toda la gente que me ayuda y me acompaña en este momento. Qué duro debe ser ver sufrir a alguien que le tienes tanta estima, tanto amor» continuó.

Para cerrar, la ex chica reality afirmó que «ahora entiendo cada minuto que mi hermana me defendió, mi familia, amigas… si me pongo en la otra vereda, no dejaría que nadie le haga el más mínimo daño».