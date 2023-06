Lluvia en Santiago: Este es el motivo que causó el desborde del Río Mapocho

Este viernes 23 de junio continúan las fuertes lluvias en la Región Metropolitana que habían pronosticado anteriormente. Y uno de los efectos que han generado las precipitaciones y la basura acumulada, fue el desborde del Río Mapocho.

Esta situación ha sido lo que más ha impactado, el desbordamiento del río. En la comuna de Pudahuel ocasionó la evacuación de los habitantes de la zona por la inestabilidad.

Cerca de 60 familias que viven en la zona han sufrido fuertes inundaciones en sus hogares.

El desborde del Río Mapocho y sus consecuencias

Por otra parte, debido a la inundación y desborde del río en la comuna de Pudahuel, desde la Autopista Costanera llamaron a circular con precaución por la Ruta 68 ante estos problemas meteorológicos.

Algunos accesos se han ido cerrando durante la presente jornada.

En la cuenta de Twitter de Costanera Norte informaron que «¡Atención! Cierre de salida 34 a Ruta 68 por aumento del caudal del Mapocho. Hacia Viña del Mar y Valparaíso prefiera alternativas».

Las imágenes de la jornada que más han impactado, son las del desbordamiento del principal río que cruza todo Santiago, por las precipitaciones que han generado el aumento de su caudal.

En esa misma línea, el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, evidenció el enorme basural que se acumuló en el Río Mapocho a la altura de Pudahuel.

El basural del Río

A través de una imagen publicada en las redes sociales del gobernador Claudio Orrego, graficó la emergencia que se vive en Pudahuel producto del desborde del Mapocho debido a las lluvias, y lo peor, es que la gente lanza basura.

Durante la madrugada, las precipitaciones en la cordillera provocaron un impresionante aumento de volumen del río que no se veía desde los años 80 en Santiago.

Sin embargo, el río no se ha desbordado de las comunas del sector alto y centro de la capital, solo en Pudahuel, generando el corte del tránsito en la Ruta 68.

«Vergonzosa imagen del Mapocho. No hay mantención suficiente si la gente no toma conciencia que los canales y ríos no son lugares para botar basura o electrodomésticos. Protegernos y cuidarnos entre tod@s es una tarea colectiva» escribió Orrego.

Por el momento, se espera que este fin de semana sigan las precipitaciones dentro de la Región Metropolitana.