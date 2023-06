Fran Undurraga impacta con su curioso nuevo rubro: «La primera en Chile»

En el último tiempo, Fran Undurraga no lo ha pasado para nada bien, pues la chiquilla se debió enfrentar a la inesperada muerte de su papá, justo cuando se debía realizar una delicada operación a la nariz, por lo que no alcanzó a despedirse.

Frente a esta situación es que conversó con La Hora, donde aseguró que esta situación le trajo sentimientos encontrados sobre sus objetivos de vida. «He estado muy triste, mi papá falleció hace dos meses, un poco bajoneada con depresión. Pero por otro lado, estoy contenta porque estoy empezando a realizar varias cosas que tenía en mente».

Junto con esto, aseguró que tomó la decisión de cambiar su enfoque y comenzar a enfocarse y en ella misma. «Me certifiqué para ser facilitadora del proceso de activación de la energía kundalini».

«El año pasado recibí sesiones solamente de esta energía kundalini, y ya en abril de este año me certifiqué, así que ya soy una facilitadora», agregando que es «la primera en Chile y casi la segunda en Sudamérica que lo hace, y tiene la capacidad de cambiar la vida de las personas, es algo súper increíble».

Fran Undurraga y la muerte de su papá

«Lo de mi papá me pilló en Bogotá. Cuando pasó me desesperé. Tenía que cumplir 15 días de reposo. No pude despedirlo, sólo enterrarlo en Chile. Él falleció en Uruguay y pude llevarme sus cenizas», comenzó relatando Fran Undurraga.

Siguiendo por esta línea, reveló a LUN que «Estoy mal, como nunca había estado en mi vida. Es una sensación tremenda de vacío. A veces tengo días buenos y otros no tan buenos. A veces no me quiero levantar de la cama. Es complicado porque la vida me pegó donde más me dolía, que fue la muerte de mi papá. Era el ser que más amaba en este mundo. Era papá, mamá, amigo, consejero, protector, todo. Su muerte fue heavy».